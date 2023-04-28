عاجل- الخارجية: تعديل نقاط تجمع وإجلاء المواطنين المصريين من السودان

جدة - نرمين السيد - إلحاقًا بالإعلان الصادر عن وزارة الخارجية بتاريخ 28 أبريل 2023، والذى يتضمن التوجيه بنقاط تجمع وإجلاء المواطنين المصريين من السودان، والراغبين فى العودة إلى مصر، يرجى الإحاطة بأنه تم تعديل نقاط التجمع والإجلاء لتكون على النحو التالى:





1-القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية فى بورتسودان "إجلاء بحرى".

2-معبر قسطل "إجلاء برى".

3-معبر أرقين "إجلاء برى". هذا، وتستمر غرفة الأزمات بوزارة الخارجية فى تلقى إتصالات وبلاغات واستفسارات المواطنين المصريين بشأن الجالية المصرية فى السودان على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع على الأرقام التالية: 01281943533

01283176900

01281943599

01283176913

01283176857

01283176881

01283176903

01283176894

01281943990

01283176866

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