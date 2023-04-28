وزير التعليم يوجه بإقامة عرض مسرحى وطنى لطلاب المدارس

جدة - نرمين السيد - وأكد الدكتور رضا حجازى فى بيان اليوم أن الوزارة تبذل جهودا كبيرة لدعم والارتقاء بالمسرح المدرسى والكشف عن مواهب ومهارات الطلاب الفنية ورعايتها واستثمارها، من خلال إعداد العروض المسرحية والفنية المختلفة، ودشنت مع بداية الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى الحالى مبادرة "إحياء المسرح المدرسى" بالتعاون مع وزارة الثقافة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وأكد على أهمية دور المسرح المدرسى فى إعادة بث الروح الفنية وتنميتها فى المدارس بصفة عامة ومدارس ذوى الهمم بصفة خاصة، لخلق جيل مثقف علميا وفنيا وأدبيا.

ووجه الوزير بإعداد عرض مسرحى وطنى لطلاب المدارس المصرية، تحت إشراف الكوادر الفنية المتخصصة فى هذا المجال التابعة للوزارة، مع اختيار نص مناسب للعرض، ومراعاة إعداد جدول زمنى محدد للتنفيذ.

كما وجه بالتركيز على تعزيز قيم الولاء والانتماء، وتاريخ مصر وجغرافية المكان، مشيرا إلى أهمية تسليط الضوء على الظواهر المجتمعية المختلفة، وربط الطلاب بكل ما يقدم من مشروعات خدمية فى الدولة، بالإضافة إلى الاهتمام بتربية النشء على القيم الوطنية والأخلاقية، وتعريف الطلاب بالإنجازات التى تقوم بها الدولة فى بناء المدن الجديدة والمشروعات القومية.

وأشار الوزير إلى أن اشتراك الطالب فى المسرح المدرسى يكسبه العديد من المهارات، ويعمل على بناء شخصيته، مشددا على أهمية إثابة وتكريم الطلاب المتميزين فى الأنشطة المختلفة.

ووجه حجازى أيضا كل مديرية تعليمية بتشكيل فريق عمل مسرحى مكون من كوادر بشرية، بحيث يضم العاملين والمسئولين عن المسرح والطلاب الموهوبين، وذلك لتقديم مسرحية فى إطار النشاط الصيفى، مؤكدا على توظيف رسالة المسرح المدرسى والارتقاء به عبر عمل مسرحى يخاطب عقول الطلاب وينميها، من خلال اختيار النصوص المسرحية الملائمة، والتى يمكن أن تتضمن تسليط الضوء على عمق التاريخ المصرى وما يزخر به من قصص وبطولات.

وأضاف الوزير بأنه سيتم تنظيم مهرجان المسرح المدرسى لاختيار أفضل مسرحية على مستوى المديريات، وتكريم القائمين عليها.

وتابع أن هناك تعاونا وثيقا مع وزارة الثقافة فى تفعيل الأنشطة الثقافية، والمساهمة فى الإشراف على تنظيم ورش عمل وتدريب الكوادر البشرية من إخصائيى المسرح المدرسى وتنميتهم مهنيا.

وفى ختام الاجتماع، وجه الوزير بإعداد ورش عمل من أجل مناقشة تنفيذ الآليات لإعداد نص العروض المسرحية واختيارها، واختيار الطلاب الموهوبين والاتفاق على إجراءات التنفيذ.

شارك فى الاجتماع أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، عمرو الدسوقى الشريف، مدير عام الأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية، منيرة أسامة، مدير عام الشؤون التنفيذية بالقاهرة، أمل مبروك، مدير عام الشئون التنفيذية بالجيزة، فوزية إسماعيل، مدير عام الشئون التنفيذية بالقليوبية، جمال طاهر، موجه عام التربية المسرحية بالقاهرة، هشام حسنى، موجه أول تربية مسرحية بإدارة النزهة، محمد عبد الغنى، موجه أول تربية مسرحية بإدارة الساحل التعليمية، غادة فتحى، موجه عام التربية المسرحية بالجيزة، محمد عبد الرحمن الحناوى، موجه تربية مسرحية بإدارة الشيخ زايد (ممثل ومؤلف ومخرج)، وائل السيد عباس أحمد، أخصائى تربية مسرحية بمدرسة الأورمان الرسمية التجريبية بإدارة الدقى وعضو نقابة المهن التمثيلية (تمثيل وإخراج)، محمد عبد المنعم، موجه عام التربية المسرحية بالقليوبية والفنان عاطف العجمی، خبير فنى.