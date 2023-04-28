«التعليم» توجه رسالة مهمة للطلاب بشأن التوقيت الصيفى

جدة - نرمين السيد - تنطلق امتحانات المستوى الرفيع والمواد غير المضافة للمجموع لصفوف النقل، اعتبارا من غد السبت 29 أبريل 2023، فى العديد من الإدارات التعليمية بالمحافظات، قبل انطلاق امتحانات المواد الأساسية يوم السبت الموافق 6 مايو المقبل.





وفى هذا الصدد، شددت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفنى، على الطلاب بالالتزام بمواعيد بدء الامتحانات المحددة بالجداول المعلنة فى المدارس، مع مراعاة التوقيت الصيفى الذى بدأ العمل به فى الساعة الأولى من صباح اليوم الجمعة.

ووافق مجلس الوزراء على عودة تفعيل التوقيت الصيفى اعتبارا من الجمعة الأخيرة فى أبريل الجارى، وذلك بعد العمل به وإلغائه عدة مرات، آخرها عام 2016.

ونص القانون رقم 24 لسنة 2023 على: اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادى، تكون الساعة القانونية فى جمهورية مصر العربية هى الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار 60 دقيقة.

وعلى سبيل المثال، إذا كان موعد بدء الامتحان عند الساعة الثامنة صباحا، فعلى جميع الطلاب الالتزام بالحضور إلى المدارس فى هذا الموعد بالتوقيت الصيفى، حرصا على عدم التأخر وضياع فرصة الامتحان.