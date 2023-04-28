الثانوية العامة 2023.. عقوبات الغش قبل أو أثناء الامتحانات (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ولا يتوانى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الدكتور رضا حجازى، عن إصدار توجيهات بمنع الغش داخل اللجان، وتأكيده أن الوزارة تتخد آليات من شأنها مكافحة الغش خاصة الإلكترونى منه، وأن هناك عقوبات رادعة تطبق على كل من يحاول الغش سواء تمكن منه أو لا، حرصا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وفى إطار التحذير من محاولات الغش، ينشر "دوت الخليج" العقوبات التى تنتظر الطلاب الذين يتم ضبطهم حاولوا أو تمكنوا من الغش قبل أو فى أثناء الامتحان، فى ضوء القانون رقم 205 لسنة 2020، الخاص بمكافحة الإخلال بأعمال الامتحانات، والقرار الوزارى رقم 34 لسنة 2018، واللذان تسرى أحكامهما على العام الدراسى الحالى 2022-2023.

أولا: القانون مكافحة الغش والإخلال بأعمال الامتحانات

فى أغسطس 2020 أقر مجلس النواب القانون رقم 205 لسنة 2020، فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، وأقره رئيس الجمهورية ونشرته الجريدة الرسمية بتاريخ 14 ديسمبر 2020، وتضمن التالى:

- عقوبة ثبوت نشر أو إذاعة الامتحانات

وفقا للمادة الأولى من القانون فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأى وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أى نظم تقييم فى مراحلة التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، مع عدم الإخلال بقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، أو أى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر.

- عقوبة الشروع فى الغش

ويعاقب على الشروع فى ارتكاب أى فعل من الأفعال المنصوص عليها فى الفقرة الأولى، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

- الحرمان من الامتحانات

وفى حالة الغش يحكم بحرمان الطالب الذى ارتكب غشا أو شروعا فيه أو أى فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين، من أداء الامتحان فى الدور الذى يؤديه والدور الذى يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبا فى جميع المواد، وفى حالة الامتحانات المعادلة التى تقدمها المدارس الدولية يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقا للنظام المصرى دورين متتاليين.

وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.

- عقوبة حيازة أدوات تساعد على الغش

ونص القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، كل من حاز أو أحرز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها أيا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية، أو أيا من الأجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش أو المساعدة فى ارتكاب أى من الأفعال المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون، وتقضى المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.

ثانيا: القرار الوزارى رقم 34 لسنة 2018

فى عام 2018، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، القرار الوزارى رقم 24 لسنة 2018، بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان أو الحرامان منه، والذى تسرى قواعده وأحكامه على الطلاب الذين يتقدمون للامتحانات العامة والمحلية، وتشرف على إجرائها وزارة التربية والتعليم والمديريات والإدارات التعليمية التابعة لها داخل جمهورية مصر العربية وخارجها.

وحدد القرار حالات إلغاء امتحان الطلاب فى مادة واحدة أو فى جميع المواد كالتالى:

إلغاء الامتحان فى مادة واحدة

ووفقا للقرار يلغى امتحان الطالب فى المادة التى تؤدى الامتحان فيها، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانونا، إذا ما ارتكب إحدى المخالفات الآتية:

- حيازة الهاتف المحمول أو أى من الأجهزة التكنولوجية أو أى وسائل أو أدوات أخرى تساعد على الغش أثناء الامتحان.

- تضمين الإجابة ما يكشف عن شخصيته أو ما ينم على الاستهانة أو السخرية بأى صورة من الصور.

- تمزيق أوراق الإجابة، أو نزع ورقة منها، أو العبث بها، أو محاولة إخفائها، أو محاولة الهروب بها.

إلغاء الامتحان فى جميع المواد

ويلغى امتحان الطالب فى جميع المواد، ويعتبر راسبا فيها، سواء فى الامتحانات العامة أو الامتحانات المحلية مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانونا، إذا ارتكتب أيا من الأفعال الآتية:

- صور، أو طبع، أو نشر، أو أذاع، أو روج بأى وسيلة: أسئلة الامتحانات، أو أجوبتها قبل عقد لجان الامتحانات، أو أثنائها، سواء وقع الفعل داخل هذه اللجان أو خارجها بقصد الغش، أو الإخلال بالنظام العام للامتحان، أو اشتراك أو شرع فى ارتكاب أيا من هذه الأفعال.

- الغش أو الشروع فيه، أو الاستفادة منه أو المساعدة عليه بأى وسيلة أثناء الامتحان.

- القيام بأى عمل من شأنه الإخلال بنظام الامتحان.

- الاعتداء بالقول أو الفعل على أحد القائمين بأعمال الامتحانات أو معاونيهم، أو الطلاب أو التحريض على ذلك أثناء الامتحان أو بسببه.

- استخدام الهاتف المحمول بجميع أنواعه أو أى وسائل تكنولوجية أخرى تؤدى إلى ارتكاب أى فعل من الأفعال المنصوص عليها بالنقطتين الأولى والثانية أو الشروع فيه.

- مساعدة الغير فى أداء الامتحان بدلا منه.

- إخفاء أوراق الإجابة الخاصة به أو الهروب بها.

ويلغى امتحان الطالب بعد تحرير رئيس لجنة سير الامتحان محضرا بإثبات الحالة فور حدوث الواقعة أو اكتشافها، وإجراء تحقيق مع الطالب بمعرفة جهة التحقيق المختصة، ويعد امتناع الطالب عن الخضوع للتحقيق تنازلا عن حقه فى الدفاع عن نفسه، وإقرارا ضمنيا منه بصحة ما ارتكبه من مخالفة.

إلغاء امتحان الدور الثانى

وبالنسبة للطالب الذى ألغى امتحانه فى جميع مواد الدور الأول، فيحرم من أداء امتحان الدور الثانى لذات العام الدراسى الصادر فيه قرار الغلغاء، أما إذا كان إلغاء الامتحان فى الدور الثانى، فيكتفى بالإلغاء هذا الدور.

ويعتبر العام الدراسى الذى عوقب فيه الطالب بإلغاء الامتحان لأى سبب من الأسباب الواردة بهذا القرار عام رسوب، ويحسب ضمن عدد مرات التقدم لأداء الامتحان المسموح بها قانونا، ويعتبر إلغاء الامتحان فى مادة واحدة رسوبا فى هذه المادة ويطبق فى شأنها القواعد المنظمة للدور الثانى، ويكون الإلغاء فى أحد فروع المادة إلغاء للمادة بأكملها.

كاميرات مراقبة

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تضع كاميرات مراقبة باللجان الامتحانية تتصل بغرف العمليات التى تتابع سير عملية الامتحان، كما تشكل فريقا لمكافحة الغش الإلكترونى من شأنه متابعة مواقع التواصل الاجتماعى؛ لرصد تداول أى جزء من أجزاء الامتحان وتحديد الطالب المسؤول عنها من خلال أرقام "باركود" مدونة على الورقة الامتحانية فى أكثر من مكان بحيث لا يمكن تفاديها أثناء التصوير.