انت الان تتابع خبر تصل إلى 24 ألف جنيه.. اعرفي أهم شروط الحصول على منحة الزواج والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تقدم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للفتيات المقبلات على الزواج منحة الزواج في حال انقطاع معاشهن، ويتم تقدير قيمة تلك المنحة لتساوي قيمة المعاش المُستحق عن مدة سنة، وتُحسب عن شهر الزواج، ويتم صرفها لمرة واحدة فقط.

شروط الحصول على منحة الزواج

وترغب الكثير من الفتيات في معرفة شروط الحصول على منحة الزواج وهي كالتالي: