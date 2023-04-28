انت الان تتابع خبر تصل إلى 24 ألف جنيه.. اعرفي أهم شروط الحصول على منحة الزواج والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تقدم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للفتيات المقبلات على الزواج منحة الزواج في حال انقطاع معاشهن، ويتم تقدير قيمة تلك المنحة لتساوي قيمة المعاش المُستحق عن مدة سنة، وتُحسب عن شهر الزواج، ويتم صرفها لمرة واحدة فقط.
شروط الحصول على منحة الزواج
وترغب الكثير من الفتيات في معرفة شروط الحصول على منحة الزواج وهي كالتالي:
- ألا تكون المتقدمة للمنحة مستحقة في المعاش.
- لا بد من تقديم طلب الحصول على المنحة خلال 5 سنوات من تاريخ استحقاقها.
- عدم صرف المتقدمة منحة زواج سابقًا.مع العلم أنه إذا كانت الفتاة وحيدة؛ فسوف تحصل على ثلثي المعاش، وإذا تزوجت فسوف تحصل على المبلغ مضروبًا في 12 شهرًا، أي إذا كان معاشها 2000 جنيه فيمكن أن يصل مبلغ المنحة إلى 24 ألف جنيه.
خطوات الحصول على منحة الزواج
- الذهاب إلى المنطقة التأمينية التي يتبعها ملف صاحب المعاش.
- تقديم المستندات اللازمة وهي طلب صرف المنحة، صورة وثيقة الزواج، صورة بطاقة الرقم القومي السارية.
- وسوف تحصل صاحبة الطلب على المنحة خلال أسبوع على الأكثر إذا انطبقت عليها الشروط.