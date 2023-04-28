أخبار مصرية

وزارة الخارجية: متابعة عملية إجلاء الرعايا المصريين من السودان

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حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 28 أبريل 2023 12:29 مساءً - على ضوء إستمرار عملية إجلاء الرعايا المصريين من السودان، تهيب وزارة الخارجية بالسادة المواطنين المتواجدين في السودان والراغبين في العودة الي أرض الوطن التوجه إلى مناطق التجمع التالية:

١- القنصلية المصرية في بورتسودان او مطار بورتسودان

٢- مطار دنقلا

٣- معبر قسطل

٤- معبر أرقين

هذا، وتستمر غرفة الأزمات بوزارة الخارجية في تلقي إتصالات السادة المواطنين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع على الأرقام التالية:

01281943533

01283176900

01281943599

01283176913

01283176857

01283176881

01283176903

01283176894

01281943990

01283176866

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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