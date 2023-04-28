مسؤول أوزبكى يؤكد أهمية نتائج زيارة الرئيس شوكت ميرضيائيف لمصر

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور عبد الله القديريوف النائب الأول للمدير العام لوكالة الإصلاحات الاستراتيجية الأوزبكية، أهمية نتائج الزيارة التى قام بها مؤخرا رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف لمصر؛ حيث شهدت التوقيع على عدد من الاتفاقيات الهامة لدعم التعاون الثنائى.





وقال القديريوف - فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة - إن مصر يمكن أن تصبح بوابة لتصدير منتجاتنا والتوسع فى التجارة مع القارة الأفريقية؛ بينما يمكن لأوزبكستان أن تصبح بوابة لتجارة المنتجات المصرية لمنطقة آسيا الوسطى. وأضاف أن السياحة تعد أهم وأكثر المجالات التى يمكن التعاون فيها مع مصر خلال الفترة المقبلة؛ حيث يمكن زيادة تدفق السائحين من مصر وأفريقيا لزيارة مدن مثل بخارى وسمرقند فى آسيا الوسطى، مشيرا إلى أن بلاده منفتحة على الاستثمارات المصرية. وأوضح أن الرئيس ميرضيائيف أعلن عن برنامجا طموحا لخصخصة ألف شركة من قطاع الأعمال ويمكن للمستثمرين المصريين دخول السوق الأوزبكى وكذلك لدى المستثمرين الأوزبك الاهتمام بالاستثمار فى السوق المصرى.

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