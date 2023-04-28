رئيس وزراء اليابان يزور مصر غدا

جدة - نرمين السيد - قال سفير اليابان لدى مصر، أوكا هيروشى إن رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا، سيزور مصر غدا السبت وذلك فى إطار الجهود المستمرة التى تبذلها مصر واليابان لتحقيق التنمية المستدامة والتعاون الإقليمى والدولى، وتعزيز الأمن والاستقرار فى المنطقة.





وأضاف السفير فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن رئيس الوزراء سيبدأ جولته الأولى فى الشرق الأوسط وإفريقيا بزيارة مصر وهو ما يعكس أهمية العلاقة بين البدين، مشيرا إلى أن الزيارة تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين فى جميع المجالات، بما فى ذلك الاقتصادية والسياسية والأمنية والثقافية والعلمية والتكنولوجية، وترى اليابان أن مصر شريكا لا غنى عنه ومهما فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

ولفت السفير إلى أن هذه الزيارة تأتى فى ظل زيادة الأهمية الاستراتيجية للشراكة بين البلدين فى مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية فى المنطقة، مؤكدا على أن العلاقات الاقتصادية بين مصر واليابان شهدت تطورا ملحوظا فى السنوات الأخيرة، وتعتبر اليابان واحدة من أهم شركاء التجاريين لمصر.

وقال: "فى الواقع تضاعفت الاستثمارات المباشرة الأجنبية لليابان فى مصر العام الماضى، وتسعى الشركات اليابانية إلى استكشاف فرص الأعمال فى مصر، كما تقدم اليابان الدعم المالى والفنى لمشاريع التنمية فى مصر، وتعمل على تحقيق التنمية المستدامة فى البلاد من خلال التعاون فى مجال بناء القدرات".

وأشار السفير إلى أن مصر شريك مهم لليابان فى الشرق الأوسط، وتتمتع بموقع جغرافى استراتيجى وموارد طبيعية كبيرة، وخاصة فى مجال الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى ارتفاع مستوى الأيدى العاملة المحلية، كما تعد مصر بوابة للتجارة والاستثمار فى المنطقة.

وأوضح السفير أن هذه الزيارة تؤكد حرص اليابان على تطوير علاقاتها مع مصر، ودعمها لجهودها فى تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار فى المنطقة، وفتح الطريق للاستشارات وتعزيز التعاون فى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وخاصة فيما يتعلق بالأمن والاستقرار فى المنطقة.

وقال إن رئيس الوزراء اليابانى سيبحث مع كبار المسئولين فى مصر سبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات، وخاصة فى مجالات الحوار السياسى والطاقة المتجددة والبنية التحتية والغذاء والزراعة والتعليم والسياحة، وكذلك التحديات الإقليمية والعالمية وكيفية التعاون لمواجهتها.