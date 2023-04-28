الخارجية: متابعة عملية إجلاء الرعايا المصريين من السودان

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 28 أبريل 2023 10:27 صباحاً - أهابت وزارة الخارجية المصرية، صباح اليوم الجمعة، وعلى ضوء استمرار عملية إجلاء الرعايا المصريين من السودان - بالمواطنين المتواجدين فى السودان والراغبين فى العودة إلى أرض الوطن التوجه إلى مناطق التجمع التالية:

1 - القنصلية المصرية في بورتسودان أو مطار بورتسودان.

2 - مطار دنقلة .

3 - معبر قسطل .

4 - معبر أرقين .

وذكرت وزارة الخارجية في بيان اليوم، أن غرفة الأزمات بالوزارة تستمر في تلقي اتصالات المواطنين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع على الأرقام التالية:

01281943533 - 01283176900 - 01281943599 - 01283176913 - 01283176857 - 01283176881 - 01283176903 - 01283176894 - 01281943990 - 01283176866 .