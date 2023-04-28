غدا.. انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل بالأزهر

جدة - نرمين السيد - تنطلق غدا امتحانات النقل للفصل الدراسى الثانى بقطاع المعاهد الأزهرية، حيث يؤدى الامتحان طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائى فى مادتى القرآن الكريم، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فيما يؤدى طلاب الصف الأول الإعدادى فى مادتى الفقه والنحو والثانى الإعدادى الفقه والنحو والصرف.





وكان الشيخ أيمن عبدالغنى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، قد أوصى الطلاب بالاستذكار جيدًا، والحفاظ على التوازن النفسى وعدم التوتر أثناء أداء الامتحان، مشيرا إلى أن أسئلة الامتحانات ستكون فى مستوى الطالب المتوسط، مشيرا إلى تواجد أستاذ المادة خلال الامتحان للرد على الأسئلة، والاستفسارات للطلاب، وتهيئة المناخ المناسب للطلاب.

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