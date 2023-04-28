حق العمل.. موضوع خطبة الجمعة اليوم

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الأوقاف عن موضوع خطبة الجمعة اليوم تحت عنوان: "حق العمل" مع التأكيد على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية.





وكلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الشيخ محمود أحمد مرزوق إبراهيم مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، بأداء خطبة الجمعة اليوم الموافقة ثانى جمعة من شوال 1444 هـ، 28 أبريل 2023م بعنوان: "حق العمل"، والتى ينقلها التلفزيون المصرى. كما قدم الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف الشكر لأئمة الأوقاف وقياداتها والعاملين بها لأدائهم المتميز خلال شهر رمضان.

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