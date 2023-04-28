نشاط الرئيس فى أسبوع.. كلمة بمناسبة تحرير سيناء ومتابعة أوضاع السودان

جدة - نرمين السيد - الجمعة الماضى، أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسى، اتصالاً هاتفياً مع الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثانى أمير دولة قطر، وتقدم بالتهنئة بحلول عيد الفطر المُبارك، داعياً الله أن يُعيدها على دولة قطر وكافة الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

وأعرب أمير دولة قطر عن الشكر للرئيس على تهنئته بهذه المناسبة الجليلة، معرباً عن خالص تمنياته لمصر حكومة وشعباً بالتقدم والازدهار، وللأمتين العربية والإسلامية بالأمان والسلام.

كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اتصالاً هاتفياً من الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة تبوك بالمملكة العربية السعودية، وذلك للتهنئة بحلول عيد الفطر المبارك، معرباً عن تمنياته لمصر، حكومةً وشعباً، بدوام الخير والازدهار، بينما أعرب الرئيس عن التقدير والامتنان لهذه اللفتة الكريمة، متمنياً للشعب السعودى الشقيق والأمة العربية والإسلامية كل الرخاء والأمن والاستقرار.

وخلال الأسبوع الماضى أدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، صلاة عيد الفطر بمسجد المشير طنطاوى وشارك فى احتفالية العيد مع أبناء شهداء مصر.

حضر مع الرئيس عدد من قيادات ورموز الدولة، أبرزهم شيخ الأزهر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق.

كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اتصالاً هاتفياً من محمد شياع السودانى، رئيس الوزراء العراقى، الذى هنأ الرئيس بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنياً لمصر كل الخير والازدهار حكومةً وشعباً.

من جانبه، أعرب الرئيس عن التقدير والامتنان لرئيس الوزراء العراقى، وتمنياته للعراق الشقيق والأمتين العربية والإسلامية بالأمن والاستقرار والرخاء.

فيما أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، جولة تفقدية يوم السبت الماضى، فى مدينة الجلالة.

وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى ـ الأسبوع الماضى ـ اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء المملكة المتحدة، "ريشى سوناك".

وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول التباحث بشأن تطورات الأزمة السودانية، وتنسيق الجهود بين البلدين فى هذا الصدد، حيث نوه رئيس الوزراء البريطانى إلى دور مصر الجوهرى فى صون السلم والأمن على المستوى الإقليمى، إلى جانب كونها من أهم دول الجوار الفاعلة للسودان، التى تمثل الأزمة الراهنة بها تحدياً بالغاً للاستقرار فى المنطقة بأسرها.

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وأعرب الزعيمان عن القلق البالغ بشأن تصاعد العنف والقتال فى السودان، وهو ما يعرض المدنيين لمخاطر كبيرة ومتزايدة، مع التطرق فى هذا الصدد إلى جهود إجلاء رعايا البلدين من السودان.

وألقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، كلمة فى الذكرى الحادية والأربعين لتحرير سيناء، أكد فهيا أن سيناء الغالية، هى عنوان لتاريخ طويل، من كفاح الشعب المصرى العظيم فهى، عبر التاريخ مطمع للغزاة، ومحط أنظار الطامحين والطامعين وهى كذلك المستهدف الأول بأشرس وأخطر موجة إرهاب مرت على مصر، فى تاريخها كله.

وشدد على أن ذكرى تحرير سيناء عزيزة وغالية على قلب ووجدان كل مصرى وعربى، الذكرى الحادية والأربعين لتحرير سيناء الحبيبة مهد الرسالات، ومسرى الأنبياء تلك البقعة المقدسة من أرض الوطن، التى تفيض من بركات الله ورحمته، بأشعة النور الإلهى، الذى تجلى على أرضها المباركة، فزادها مهابة وتقديرا وفخرا.

وأكد أن مصر ماضية فى طريقها، بإذن الله، نحو الخير والسلام والنماء، لصالح شعبها وجميع شعوب الإنسانية.

ووضع الرئيس عبدالفتاح السيسى، إكليلاً من الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة وقبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، فى ذكرى تحرير سيناء.

وعزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد فى تقليد عسكرى أصيل وفاءً لشهداء مصر الأبرار، وذلك فى إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ 41 لتحرير سيناء.

وتوجه الرئيس السيسى إلى قبر الزعيم الراحل محمد أنور السادات ووضع إكليلا من الزهور وقرأ الفاتحة ترحمًا على روحه الطاهرة، وعقب ذلك صافح الرئيس السيسى، قادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، بالإضافة إلى لفيف من كبار رجال الدولة.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأربعاء الماضى، الدكتور رشاد العليمى، رئيس مجلس القيادة الرئاسى بالجمهورية اليمنية.

وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء الأخوى بين الرئيس ورئيس مجلس القيادة اليمنى شهد قيام الدكتور "رشاد العليمى" بإطلاع الرئيس على مستجدات المشهد اليمنى والجهود الجارية من أجل التوصل لحل سياسى للأزمة اليمنية، مؤكداً تقدير بلاده للموقف المصرى الثابت الداعم للشعب اليمنى، والمساند لجهود التوصل لتسوية سياسية تعيد الأمن والاستقرار إلى البلاد وتخفف من حدة الأزمات الإنسانية التى تشهدها.

وأكد الرئيس قوة العلاقات التاريخية التى تجمع بين البلدين الشقيقين، والموقف المصرى الثابت إزاء دعم وحدة وسيادة الدولة اليمنية وسلامة مؤسساتها الوطنية، وتشجيع كافة الجهود الرامية لإيجاد حل سياسى شامل ومستدام، بما يحافظ على وحدة البلاد وتماسك مؤسساتها الشرعية.

كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اتصالاً هاتفياً من "شارل ميشيل"، رئيس المجلس الأوروبى.

وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الاتصال تناول عدداً من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبى، وعلى رأسها تطورات الأوضاع فى السودان، حيث أعرب رئيس المجلس الأوروبى عن بالغ القلق تجاه الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية المتدهورة، وتأثيرها على المدنيين والجاليات الأجنبية، مشيراً إلى أهمية الدور الذى تقوم به مصر لدفع جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتهدئة الأوضاع فى السودان.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس أكد دعم مصر الكامل للشعب السودانى الشقيق فى الأزمة الخطيرة التى يمر بها، وعرض مستجدات الجهود التى تضطلع بها مصر من أجل خفض التصعيد والتوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار، والاتصالات التى تقوم بها فى هذا الشأن مع الأطراف الفاعلة على جميع المستويات إقليمياً ودولياً.

وفى هذا السياق، أكد الرئيس أهمية تكثيف الجهود لتفعيل المسار السياسى والحوار السلمى، بما يدفع فى اتجاه عودة الاستقرار والأمن، ويراعى المصالح العليا للشعب السودانى الشقيق.

كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى ـ الأسبوع الماضى ـ بقصر الاتحادية كارل نيهامر، المستشار الفيدرالى لجمهورية النمسا.

وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد عقد جلسة مباحثات منفردة تلتها جلسة موسعة ضمت وفدى البلدين، حيث تم تناول أبرز مجالات التعاون الثنائى المشترك بين مصر والنمسا، من بينها مجالات النقل والتصنيع والطاقة المتجددة، فضلاً عن مناقشة الملفات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل، وعلى رأسها الأوضاع فى السودان والقضية الفلسطينية وملف سد النهضة، بالإضافة إلى الأزمة الروسية الأوكرانية والأزمات العالمية لغلاء المعيشة وفى الغذاء والطاقة، إلى جانب التباحث بشأن سبل تعزيز التعاون فى مجالى مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وجهود مصر المقدرة فى هذا الصدد.