مباحثات السيسى مع مستشار النمسا والحوار الوطنى يتصدران الصحف

جدة - نرمين السيد - فتحت عنوان السيسى ونيهامر يبحثان أوضاع السودان وأوكرانيا وسد النهضة وليبيا والقضية الفلسطينية، قالت صحيفة الأهرام إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، استقبل أمس بقصر الاتحادية، كارل نيهامر، مستشار النمسا، وعقد الزعيمان جلسة مباحثات منفردة، تلتها جلسة موسعة ضمت وفدى البلدين.

وأوضحت الصحيفة، أن المباحثات تناولت أبرز مجالات التعاون بين مصر والنمسا كالنقل والتصنيع والطاقة المتجددة، فضلا عن مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل، وعلى رأسها الأوضاع فى السودان والقضية الفلسطينية وملف سد النهضة، وتطورات المشهد الليبى، بالإضافة إلى الأزمة الروسية ــ الأوكرانية والأزمات العالمية لغلاء المعيشة وفى الغذاء والطاقة.

ونقلت الصحيفة عن المستشار أحمد فهمى، المتحدث باسم الرئاسة، قوله، إن المباحثات تطرقت لسبل تعزيز التعاون فى مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وجهود مصر المقدرة فى هذا الصدد.

وفى شأن مختلف، وتحت عنوان تعاون بين «العربية للتصنيع» ومصنع سعودى لتوطين تكنولوجيا النانو، ذكرت صحيفة الأهرام، أن اللواء أ.ح مهندس مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أكد الاهتمام بتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لتعزيز الشراكات والتعاون مع الدول العربية، وفتح مجالات جديدة للاستثمار وتوطين التكنولوجيا من خلال إنتاج منتجات عربية مشتركة، وفقا لأحدث معايير الجودة العالمية.

وأوضحت الصحيفة، أن ذلك جاء خلال توقيع اتفاقية المشروع المشترك بين مصنع صقر للصناعات المتطورة التابع للهيئة العربية للتصنيع، ومصنع عوازل النموذجیة العالمى للصناعة فى المملكة العربیة السعودیة ‫»‬Nm – Nanoman‫«‬.

وأشارت الصحيفة إلى أن عبداللطيف أعرب عن تقديره واعتزازه بهذا التعاون مع مصنع عوازل السعودى، الذى يعد من كبريات المؤسسات الصناعية فى المملكة العربية السعودية، ولديها أنشطة متنوعة فى مجالات الصناعة المختلفة واستثمارات دولية فى العديد من دول العالم، مشيرا إلى أن الهيئة لديها خطة طموح تنفذها حاليا بنجاح للدخول فى شراكات حقيقية مع كبرى الشركات العالمية بمرونة توفرها لوائحها ذات الصفة الدولية.

وإلى الشأن السودانى، وتحت عنوان "أم الدنيا" تستقبل 16 ألفًا يحملون جنسيات 50 دولة، نقلت صحيفة الجمهورية، عن السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية قوله، إن الجهود المصرية لتسهيل عبور النازحين من الأراضى السودانية خلال الأيام القلية الماضية أسفرت عن النجاح فى تسهيل عبور أكثر من 16000 مواطن من غير المصريين إلى داخل مصر حتى أمس.

وأشارت الصحيفة إلى أن المتحدث أوضح أن أعداد العابرين من الأشقاء السوادنين تجاوزت أكثر من 14 ألف مواطن، كما بلغ عدد العابرين إلى مصر ما يزيد على 2000 مواطن أجنبى من 50 دولة و6 منظمات دولية.

وأكدت استمرار الجهود المصرية على مدار الساعة فى تسهيل استقبال المواطنين الفارين من الاشتباكات العسكرية فى السودان والعمل على تخفيف معاناتهم الناجمة عنها وتوفير المساعدات الإنسانية اللازمة لهم.

وبالانتقال إلى صحيفة المصرى اليوم، نجد أن أنها تقول تحت عنوان الحوار الوطنى : يناقش الترتيبات النهائية لانطلاق جلساته.. بحث مجلس أمناء الحوار الوطنى الترتيبات والاستعدادات اللازمة لانطلاق جـلـسـات الحــــوار بشكل رسمى، 3 مايو المقبل.

وأوضحت الصحيفة، أن مجلس الأمناء، ناقش على مدار 8 ساعات أمـس الأول، عــددا من القضايا والملفات، فى مقدمتها وضع التصور الخاص للجلسة الافتتاحية لانطلاق جلسات الحــوار ومناقشة القضايا ذات الأولــويــة فـى جـدول أعمال الجلسات المقبلة.

وأشـــاد المجلس بــقــرارات إخلاء سبيل ما يقرب من 1400 شخص، متقدما بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، لاستخدام حقه الدستورى فى العفو عن بعض المحكوم عليهم، وأعـــرب عـن تطلعه إلـى المـزيـد من القرارات المماثلة، مؤكدا أن تلك القرارات جميعا تسهم فى خلق مناخ إيجابى ودعم مسيرة الحوار الوطنى كما تزيد من مساحات الثقة بين اطرافة ، وبمناسبة استجابة رئيس الجمهورية لاقتراح المجلس بالاشراف القضائى الكامل على كل الانتخابات المقبلة.

ولفتت الصحيفة إلى أن المجلس أشاد بقرارات إخلاء سبيل ما يقرب من 1400 شخص متقدما بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى لاستخدام حقه الدستورى فى العفو عن بعض المحكمو عليهم.

وفى موضوع آخر، وتحت عنوان الحكومة توافق على تعديل قانون "المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر"، قالت صحيفة المصرى اليوم، ترأس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أمس اجتماع الحكومة بمقرها الجديد فى العاصمة الإدارية، حيث استهل حديثه بتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى وأعضاء الحكومة وجموع الشعب وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر داعيا الله أن يعيده على شعب مصر العظيم والشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه خلال الاجتماع وافق مجلس الوزراء على عدة قرارات شملت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.