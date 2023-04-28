«الأنباء» الكويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسى قوة العلاقات مع النمسا

جدة - نرمين السيد - أبرزت صحيفة الأنباء الكويتية الصادرة صباح اليوم الجمعة تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسى أن العلاقات مع النمسا قائمة على الاحترام المتبادل والسعى المخلص لمد جسور الصداقة وأن العلاقات بين البلدين قوية ومستقرة وتعود لأكثر من 150 عاما.





وقالت الصحيفة الكويتية تحت عنوان " السيسى: الاتفاق مع المستشار النمساوى على ضرورة وجود آليات لحل الأزمة فى السودان والقضية الفلسطينية"ـ إنه خلال المؤتمر الصحفى المشترك مع مستشار النمسا كارل نيهامر بقصر الاتحادية أمس ـ أكد الرئيس السيسى أنه بحث مع المستشار النمساوى زيادة التبادل الاقتصادى بين البلدين، مضيفا إنه تم الاتفاق خلال المباحثات على ضرورة وجود آليات لحل الأزمة فى السودان والقضية الفلسطينية والهجرة غير الشرعية.

وتابعت الصحيفة أن الرئيس السيسى أوضح أن المباحثات مع المستشار النمساوى تناولت عددا من الملفات وعلى رأسها استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيراتها على العالم، مؤكدا وجود تفاهم مشترك مع مستشار النمسا بشأن ملف الهجرة غير الشرعية.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قال إن اللقاء تناول فى هذا السياق استمرار الأزمة الروسية - الأوكرانية بما لها من تداعيات سلبية على السلم والأمن الدوليين واستقرار أمن الطاقة والغذاء عالميا وهى التداعيات التى عانت منها ولا تزال الدول الأقل نموا وبما أضاف للأعباء الصعبة التى تتحملها لتحقيق متطلبات التقدم الاقتصادى والتنمية المستدامة.

وأشارت الصحيفة إلى تأكيد الرئيس السيسى على حرصه خلال المباحثات على استعراض رؤية مصر إزاء عدد من الملفات الإقليمية المهمة والجهود التى تبذلها مصر لمعالجة أسباب عدم الاستقرار فى إقليمنا، مشيرا إلى تطرق المباحثات إلى تطورات المشهد الليبى والقضية الفلسطينية وقضية سد النهضة فضلا عن مستجدات الأوضاع الأخيرة فى السودان مع تأكيد حرص مصر البالغ على استعادة الاستقرار هناك والحفاظ على مقدرات شعب السودان الشقيق.