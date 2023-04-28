طقس الجمعة.. رياح وأمطار على هذه المناطق

جدة - نرمين السيد - ويسود طقس حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن يكون هناك أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحرى على فترات متقطعة.

ونشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد والقاهرة على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 26 15

العاصمة الإدارية 26 15

6 أكتوبر 27 16

بنها 26 15

دمنهور 24 14

وادى النطرون 21 15

كفر الشيخ 25 15

المنصورة 25 15

الزقازيق 26 15

شبين الكوم 26 15

طنطا 26 15

دمياط 24 16

بورسعيد 23 16

الإسماعيلية 27 16

السويس 27 16

العريش 24 15

رفح 24 15

رأس سدر 31 15

نخل 33 07

كاترين 25 06

الطور 32 20

طابا 30 20

شرم الشيخ 35 21

الإسكندرية 22 15

العلمين الجديدة 23 16

مطروح 21 15

السلوم 22 15

سيوة 27 17

رأس غارب 27 21

الغردقة 35 22

سفاجا 34 21

مرسى علم 34 22

شلاتين 29 23

حلايب 27 22

أبو رماد 30 21

رأس حدربة 26 22

الفيوم 32 17

بنى سويف 31 17

المنيا 32 16

أسيوط 33 16

سوهاج 34 19

قنا 35 22

الأقصر 36 22

أسوان 37 21

الوادى الجديد 35 22

أبوسمبل 34 25