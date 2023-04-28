رئيسة اتحاد الإعاقات الذهنية: نحقق نتائج إيجابية بفضل دعم الدولة

جدة - نرمين السيد - أشادت عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية ورئيس الاتحاد المصرى للإعاقات الذهنية، المهندسة أمل مبدى، باهتمام وحرص القيادة السياسية المصرية بتوفير كافة الدعم الصحى والبدنى وكافة الإمكانيات لذوى القدرات الخاصة لتحقيق ننائج طموحة فى كافة المجالات.





وفى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت، مساء أمس الخميس، قالت المهندسة أمل مبدى، إن تحقيق القادرون باختلاف نتائج إيجابية فى كافة المجالات مؤخرا يعود إلى هذا الاهتمام الذى توليه القيادة السياسية.

وأضافت على هامش افتتاح البطولة العربية لكرة السلة على الكراسى المتحركة والتى تقام خلال الفترة من 25 أبريل إلى 2 مايو، أن منتخب مصر لكرة السلة على الكراسى المتحركة سيشارك فى بطولة العالم القادمة فى شهر يونيو المقبل والمقرر إقامتها بدولة الإمارات العربية.

وأوضحت أن منتخب مصر لكرة السلة على الكراسى تم إعداده وتأهيله وتوفير كافة الدعم له من قبل وزارة الشباب حتى يستطيع تحقيق نتائج تليق بمنتخب مصر فى البطولتين العربية والعالمية.

وكان منتخب مصر لكرة السلة على الكراسى حقق مساء أمس الخميس، فوزا على نظيرة المغربى بنتيجة 53/57 فى أولى مباريات البطولة العربية لكرة السلة على الكراسى المتحركة التى تستضيفها الكويت.

وفى السياق ذاته، من المقرر أن يلتقى المنتخب المصرى اليوم الجمعة، فى ثانى مبارياته أمام الأردن فى السادسة والنصف مساءً ويشارك فى البطولة بجانب الكويت الدولة المضيفة كل من مصر والأردن وفلسطين ولبنان والمغرب والإمارات والبحرين.