اهتمام إعلامى نمساوى بمباحثات الرئيس السيسى مع كارل نيهمر

جدة - نرمين السيد - فمن جانبها، ذكرت صحيفة " فولكس بلات " النمساوية واسعة الانتشار - فى تقرير نشرته اليوم الخميس على موقعها الإلكترونى - أنه من المقرر أن تحدث دفعة فى التعاون بين البلدين فى قضايا الهجرة حيث سيتم توقيع إتفاقية عندما يزور الرئيس السيسى فيينا هذا العام.

وأشارت الصحيفة إلى أنه فى نهاية رحلة المستشار النمساوى إلى إفريقيا حرص على زيارة مصر ولقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأكد المستشار كارل نيهمر على الإمكانات الهائلة فى التعاون فى القضايا الاقتصادية والأمنية بين البلدين، كما أشاد المستشار النمساوى بجهود مصر فى مكافحة الاتجار بالبشر.