عاجل- الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة ونشاط للرياح المثيرة للرمال

جدة - نرمين السيد - وأضافت الأرصاد، خلال بيان لها، أن هناك نشاطا للرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة.

وتابعت الأرصاد، أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وشمال الوجه البحرى، مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحرى.

ولفتت الأرصاد، إلى أن هناك اضطرابا فى الملاحة البحرية على البحر المتوسط، كما تسجل سرعة الرياح من 60:70 كم /س، وارتفاع الأمواج من (2.5:3.5 متر).

وتسجل درجات الحرارة، غدا الجمعة، التالى:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى 26 درجة مئوية.

السواحل الشمالية 22 درجة مئوية.

جنوب سيناء 35 درجة مئوية.

شمال الصعيد 31 درجة مئوية.

جنوب الصعيد 36 درجة مئوية.