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شراء كنيسة جديدة للأقباط بإيبارشية أيرلندا

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مينا أشرف 2023-04-27 23:44 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - وَقَّعَ الأنبا أنتونى أسقف أيرلندا وشمال شرقى إنجلترا عقد شراء كنيسة جديدة فى مدينة Swansea الواقعة غربى إمارة ويلز والكنيسة الجديدة تم شراؤها من الكنيسة المعمدانية، وتقرر أن تحمل اسم رئيس الملائكة ميخائيل والشهيد مارمينا.

وكانت الخدمة فى هذه المنطقة تتم من خلال تأجير كنائس للصلاة، وذلك خلال الست سنوات الماضية.

شراء كنيسة جديدة للأقباط بإيبارشية أيرلندا

حضر توقيع العقد عدد من الآباء كهنة الإيبارشية، وقس الكنيسة المعمدانية والمحامية المكلفة بإتمام البيع ونقل الملكية، إلى جانب عدد كبير من الأقباط المقيمين فى Swansea.

وهذه هى ثانى كنيسة يتم شراؤها خلال الشهر الجارى، لتنضم إلى كنائس إيبارشية أيرلندا وشمال شرقى إنجلترا، حيث تم شراء كنيسة فى مدينة برومللى يوم 8 أبريل الجارى.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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