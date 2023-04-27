باركود على «البابل شيت».. حجازى يكشف إجراءات تأمينية لامتحانات الثانوية

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه فى إطار الإجراءات التأمينية لامتحانات الثانوية العامة، التى اتخذتها الوزارة هذا العام، سيتم وضع "باركود" أعلى وأسفل ورقة "البابل شيت" وورقة إجابة الأسئلة المقالية، لضمان حق الطالب فى حالة التظلم من التصحيح، وتفاديا لأى محاولات تلاعب بالنتائج.





جاء هذا خلال اجتماعى برؤساء ووكلاء لجان النظام والمراقبة ولجان الإدارة على مستوى الجمهورية، لاستعراض التعليمات الخاصة بسير أعمال التصحيح وسلامة الإجراءات المتعبة داخل الكنترولات لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2022/2023، والتى تنطلق يوم 12 يونيو المقبل.

وأضاف الوزير أنه حرصا من الوزارة على تحقيق مبدأ الشفافية، يستطيع الطالب الاطلاع على ورقة الأسئلة والإجابة الخاصة به، إذا أراد التظلم من نتيجته.

وأكد أن الوزارة تحرص على العمل فى إطار منظومة دقيقة، والاستعانة بالعناصر الكفء من ذوى الخبرة عند إجراء امتحانات الثانوية العامة، وبدرجة عالية من الشفافية لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب، مشيرا إلى أن جميع أسئلة الامتحانات سواء الموضوعية أو المقالية، سيتم تصحيحها إلكترونيا؛ لضمان دقة التصحيح، وأن الوزارة تعمل على تدريب مقدرى الدرجات على استخدام مستويات التقدير "Rubrics"، التى سيتم الاستعانة بها عند تقدير الأسئلة المقالية.

وشدد حجازى على أنه لن يعتد إلا بإجابة الطالب على ورقة "البابل شيت" فقط، وأى إجابة له بكراسة الأسئلة لن تحتسب، وفى حالة استعانة الطالب بكراسة إجابة جديدة، لا يتم التخلص من الكراسة التالفة، بل يوضع عليها علمة "X" مع تحرير محضر بذلك.

وأوضح الوزير أن الوزارة اتخذت عددا من الإجراءات المشددة والحازمة لمكافحة الغش، مشيرا إلى أنه كان قد أصدر قرارا بوقف أى تحويلات للطلاب وعدم السماح بها إلا من خلال لجنة بالوزارة، وعدم السماح بعقد لجان امتحانات ثانوية عامة فى لجان حدث بها غش جماعى أو شغب سابقا، فضلا عن ضمان عدم دخول الطلاب اللجان بأى وسائل مساعدة للغش، وتغطية مختلف لجان الامتحانات بمختلف أنحاء الجمهورية بكاميرات مراقبة لرصد أى أعمال غش داخل اللجان، لضمان انضباط سير الامتحانات، وتطبيق القرار الوزارى رقم "34" لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم "205" لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.