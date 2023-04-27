عاجل- الخارجية: مصر تنجح فى إجلاء 5327 مواطنًا مصريًا من السودان حتى الآن

جدة - نرمين السيد - أكد السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن تنفيذ خطة إجلاء المواطنين المصريين بالسودان يجرى على قدم وساق، حيث نجحت جهود الدولة، اليوم 27 أبريل الجارى، فى إعادة 1356 مواطناً عبر الإجلاء البرى و1283 مواطناً عن طريق الإجلاء الجوى، بإجمالى 2648 مواطنًا.





وأضاف السفير أبو زيد، أنه بذلك يصل عدد المواطنين الذين تم إجلاؤهم منذ بداية الأزمة إلى 5327 مواطنًا. وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن القوات المسلحة قامت بتنفيذ عدد 9 طلعات جوية يوم 27 أبريل 2023 فى إطار تنفيذ خطة إجلاء المصريين العالقين فى السودان ليصل بذلك عدد إجمالى الطلعات الجوية التى تم تنفيذها إلى 25 طلعة جوية. كما قامت القوات المسلحة بتوفير مواد غذائية وإسعافية لما يزيد عن عدد 1000 مواطنًا من المصريين المنتظر إجلاؤهم خلال عمليات الإجلاء الجوى الجارية.

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