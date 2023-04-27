حزب الاتحاد: نشارك في الحوار الوطني بحزمة مقترحات حول توطين الصناعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 27 أبريل 2023 09:30 مساءً -

اكد رضا صقر رئيس "حزب الاتحاد" وعضو المجلس الرئاسي لـ"التيار الإصلاحى الحر" وهو تكتل من الاحزاب المشاركة فى "الحوار الوطنى"، إن نشاط الكثير من القوى السياسية تضاعف خلال الأونة الاخيرة مع تحديد موعد لإنطلاق جلسات الحوار الوطنى، مشيرا إلى أن الكثير من التكتلات الحزبية تكثف جهودها وتتحضر للمناقشات عبر جلسات تشاورية واجتماعات موسعة.

واكد رئيس حزب الاتحاد تركيز الحزب على اهم القضايا والمقترحات الاقتصادية والاجتماعية مسألة طبيعية، لافتا إلى ان المتغيرات التى فرضتها الأزمات العالمية وارتفاع تكاليف المعيشة وضغوط التضخم جعلت من تلك القضايا اولوية لدى المواطن البسيط، مشددا على أهمية ان تتجاوب الأحزاب مع تلك الاولويات حتى تكسب ثقة رجل الشارع وحتى تكون مخرجات الحوار الوطنى ملبية لمتطلبات المواطنين.

ولفت صقر الى ان الحزب يشارك بحزمة تقدم بها بالكثير من المقترحات حول توطين الصناعة لتوفير فرص عمل وسبل مواجهة ارتفاع معدلات التضخم والحد من الإستدانة الخارجية عبر تنشيط آليات التمويل الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتى فى القطاعات ذات الأولوية مثل الزراعة و التصنيع الغذائى إضافة إلى تقديم مقترحات وصفها بالنوعية والمبتكرة للحد من الزيادة السكانية التى تلتهم عوائد النمو.