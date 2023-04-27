6 تبديلات حال الوصول للوقت الإضافى فى السوبر المصرى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 27 أبريل 2023 08:28 مساءً - كشف مسئولو اتحاد الكرة عن السماح لكل فريق، بإجراء تبديل سادس في السوبر المصرى، بين الأهلى والزمالك، المقرر له يوم 5 مايو في الإمارات، حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بين الفريقين، واللجوء لشوطين إضافيين مدتهما نصف ساعة أخرى.

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة البرتغالى فيتور بيريرا، الحكم الدولى المصرى محمود البنا لإدارة مباراة السوبر المصرى بين الزمالك والأهلى، المقرر إقامتها فى الأراضى الإماراتية، فى الخامس من شهر مايو المقبل.

ويعاون البنا الحكمان المساعدان المصريان هانى عبد الفتاح وأحمد توفيق طلب، وحكم رابع من دولة الإمارات، بينما يقود تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" طاقم حكام إماراتى، تبعًا لبروتوكول التعاون بين الاتحادين المصرى والإماراتى لكرة القدم.

تقام مباراة كأس السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك فى 5 مايو المقبل، ويدخل الفريق الأحمر المباراة باعتباره بطلاً لكأس مصر، فيما يحمل الزمالك لقب بطولة الدورى.

تواجه الأهلى والزمالك ثمانية مرات فى بطولة كأس السوبر المصرى منذ أقيمت للمرة الأولى فى موسم 2001-2002.

وتأخرت المواجهة الأولى بين الأهلى والزمالك فى كأس السوبر المصرى حتى النسخة الثالثة، والتى حقق فيها "المارد الأحمر" الفوز بركلات الترجيح، بعد نهاية وقت المباراة بالتعادل السلبى، ويتفوق الأهلى على الزمالك فى سجل مواجهات الفريقين فى كأس السوبر المصرى، حيث حصد "المارد الأحمر" اللقب فى ستة مناسبات مقابل مرتين لصالح "القلعة البيضاء".