الاتحاد ضد الشباب.. حجازى وطارق حامد فى التشكيل الأساسى بالدوري السعودي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 27 أبريل 2023 08:28 مساءً - أعلن نونو سانتو، المدير الفني لفريق اتحاد جدة المحترف ضمن صفوفه الثنائى المصرى أحمد حجازى وطارق حامد، التشكيل الأساسى الذى يخوض مواجهة نظيره الشباب، فى المواجهة المقرر إقامتها في تمام الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس، بتوقيت القاهرة، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري السعودي للمحترفين. وجاء تشكيل اتحاد جدة كالتالى..

جروهى، أحمد حجازى، أحمد شراحيلي، مدالله العليان، أحمد بامسعود، طارق حامد، كورنادو، برونو هنريكى، عبدالرحمن العبود، رومارينيو، وعبدالرازق حمد الله.

تشكيل الاتحاد

الاتحاد ضد الشباب

ويتصدر اتحاد جدة "العميد" ترتيب الدورى السعودى برصيد 56 نقطة، فيما يتواجد الشباب فى المركز الثالث بـ50 نقطة وبينهما النصر الوصيف برصيد 53 نقطة.

ويطمح الاتحاد إلى الاقتراب خطوة أكثر من لقب الدوري السعودي ويواجه في ذلك أحد خصومه على التتويج وهو الشباب الذي يفرق عن الاتحاد فقط بست نقاط، ولذلك سيكون فوز أحد الفريقين على الآخر نقطة فارقة في صراع التتويج وفي حالة أن نجح العميد بالفوز على الشباب سيوسع الفارق مع النصر إلى ست نقاط، مستغلًا هزيمة زملاء كريستيانو رونالدو في الديربي من الهلال بهدفين دون رد.

فيما سيقاتل الشباب لتحقيق الانتصار والفوز لخطف الوصافة والمركز الثانى من النصر والاقتراب كثيرًا من الاتحاد المتصدر.