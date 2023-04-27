مدبولى: توجيهات رئاسية لتطوير منظومة السكك الحديدية

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وكارل نيهامر، المستشار الاتحادى لجمهورية النمسا، اليوم الخميس، مراسم توقيع عقدى شراكة وتصنيع وتوريد مفاتيح السكك الحديدية بورشة العباسية، لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر وذلك بين الهيئة وشركة فويست ألبين مصر لتكنولوجيا تحويلات السكك الحديدية.





يأتى ذلك على هامش منتدى الأعمال المصرى النمساوى الذى تستضيفه القاهرة، وحضر مراسم التوقيع وزير النقل، وكارمن جوبى، نائبة رئيس غرفة التجارة.

ووقَّع العقد كلُ من المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مُمثلًا عن وزارة النقل المصرية، ومن الجانب النمساوى جونتر نويريتر، الرئيس التنفيذى لشركة فويست ألبين النمساوية.

وعلى هامش توقيع العقد، صرح الدكتور مصطفى مدبولى بأن هذا التوقيع يأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير والتحديث المستمرين لمنظومة السكك الحديدية وفقًا لأحدث النظم العالمية، وتعظيم مشاركة القطاع الخاص المصرى والدولى فى المشروعات، وكذا توطين صناعة إنتاج تفريعات السكك الحديدية بمصر، ونقل الخبرة للعاملين المصريين لإنتاج المفاتيح بالجودة والكفاءة المطلوبة، وتوطين وتعميق التصنيع المحلى.

ولفت إلى أن هذا العقد يُعد نموذجًا ناجحًا للتعاون مع مشغلين دوليين من القطاع الخاص، ضمن خطة الوزارة للتعاون مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل عدد من ورش وقطاعات السكك الحديدية وصولًا إلى تقديم خدمة متميزة للجمهور، والارتقاء بهذا المرفق الحيوى الهام الذى ينقل الملايين من الركاب سنويًا، بهدف الحفاظ على ممتلكات وأصول المرفق وتعظيم موارده.