رئيس الوزراء ومستشار النمسا يشهدان توقيع مذكرة لرفع كفاءة ماكينات السكة الحديد

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 27 أبريل 2023 06:30 مساءً - على هامش منتدى الأعمال المصري النمساوي، الذي تستضيفه القاهرة اليوم، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكارل نيهامر، المستشار الاتحادي لجمهورية النمسا، مراسم توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وشركة "بلاسر وتويرر" النمساوية وشركة "بلاسر" مصر؛ بهدف إصلاح ورفع كفاءة وإعادة تأهيل عدد 30 ماكينة من ماكينات تجديد وصيانة السكة الحديد الموجودة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر والتي سبق وقامت بتوريدها الشركة، بالإضافة إلى توقيع عقد صيانة مستقبلي لمدة 15 عامًا لعدد 34 ماكينة (30 ماكينة تمتلكها الهيئة حاليًا وعدد 4 ماكينات جار تصنيعها حاليًا أيضًا بمعرفة الشركة).

وحضر مراسم التوقيع الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وكارمن جوبي، نائبة رئيس غرفة التجارة.

وقام بتوقيع مذكرة التفاهم كلٌ من المهندس محمد عامر رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وجوزيف هيرمان بوش، مدير المبيعات بشركة بلاسر وتويرر، وشريف عازر، الرئيس التنفيذي لشركة بلاسر مصر.

وصرح وزير النقل بأن هذا التوقيع يأتى فى إطار الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل لتطوير مرفق السكة الحديد بكل قطاعاته، وتعظيم التعاون مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في كافة قطاعات السكك الحديدية لتنفيذ هذا التطوير.

وأضاف أن هذا التوقيع يهدف إلى قيام شركة بلاسر مصر بإنشاء مركز صيانة محلي لماكينات الهيئة يتم من خلاله نقل الخبرة الخاصة بإصلاح وصيانة الماكينات إلى العمالة المصرية؛ بهدف الحفاظ على جاهزية الماكينات بما يؤدي إلى تحسين جودة السكة الحديد ورفع درجات السلامة بشبكة السكك الحديدية المصرية، وكذا الحد من الاعتماد على العملة الصعبة وتنفيذ الأعمال بالجنيه المصري .

وأشار الفريق/ كامل الوزير، في السياق ذاته، إلى أنه من المُخطط قيام الهيئة بتوفير ورشة عمل مناسبة لمدة لا تقل عن 15 سنة لتنفيذ أعمال الصيانة العادية وغير العادية مع إمكانية تمديدها لفترة أخرى بعد موافقة الأطراف المعنية وكذلك تجديد الورشة بشكل يتناسب مع أعمال الصيانة، مؤكدًا أن شركة بلاسر مصر ستقوم بتعيين العمالة، بما لا يقل عن 90%، من المصريين (المهندسين - الإداريين - الفنيين)، بالإضافة إلى قيام شركة بلاسر النمساوية بتدريب الطاقم الفني لشركة بلاسر مصر في مصر وخارجها على أعمال إصلاح وعمرة وصيانة ماكينات الهيئة .

ولفت وزير النقل إلى أن شركة بلاسر النمساوية تُعد أكبر الشركات العالمية التي تقوم بتصنيع ماكينات تركيبات وتجديدات وفحص وصيانة السكك والمفاتيح بشبكة السكك الحديدية؛ حيث وصل عدد الماكينات التي قامت الشركة بتصنيعها إلى ما يزيد عن 17 ألف ماكينة، ويصل إجمالي حجم الأعمال السنوية إلى 620 مليون يورو، كما يصل عدد فروع الشركة إلى 23 فرعًا على مستوى العالم، بعدد عمالة يبلغ 5 آلاف موظف.

وأضاف أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر قامت بالتعاون مع شركة بلاسر النمساوية منذ الستينات وحتى تاريخه؛ حيث قامت الشركة بتوريد أسطول الماكينات الخاصة بصيانة وتجديدات السكك والمفاتيح؛ حيث تمتلك الهيئة حاليًا أكثر من 50 ماكينة ثقيلة لصيانة وتجديدات السكك الحديدية من إنتاج شركة بلاسر النمساوية بمختلف الأنواع والطرازات. وتم تأسيس شركة بلاسر مصر للقيام بكافة أعمال إصلاح ورفع كفاءة وإعادة تأهيل وصيانة الماكينات داخل مصر ونقل الخبرة للعمالة المصريين.