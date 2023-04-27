القاهرة الإخبارية: 17 طائرة عسكرية نقلت المصريين من السودان منذ بدء الإجلاء

وأضاف فى إفادته على الهواء، أنه من المفترض أن تسير القوات المسلحة المصرية 10 طائرات اليوم من مطارات بورتسودان ودنقلة لمتابعة نقل المصريين والجنسيات الأخرى من السودان، ليكون مجموع الرحلات فى يومين 17 رحلة.
وأوضح أن عدد الركاب القادمين فى الرحلة الواحدة يتراوح مابين 60 إلى 140 راكبا، تكون الأولوية للمصريين وقد تضم جنسيات أخرى وبعض الإخوة السودانيين.
ولفت إلى أن اللجنة التى شكلتها الدولة من الوزارات المعنية والمخابرات، تسهل إجراءات الخروج من السودان ودخول مصر، بينما تستقبلهم الفرق الطبية فى المطار لفحصهم والاطمئنان عليهم.
ونقل همام لحظات رائعة لوصول المواطنين إلى أرض وطنهم، بعد ما عانوه فى السودان من أهوال، حيث استغرق الوصول للقواعد العسكرية أكثر من 30 ساعة، حيث استقبلتهم السلطات وذويهم بالترحاب فى المطار.
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