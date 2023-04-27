مزارعو وموردو القمح فى المنيا يشيدون بالأسعار وتيسيرات الحكومة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - فرحة كبيرة سادت بين مئات المزارعين لمحصول القمح، مع بدء موسم الحصاد وتوريد الكميات إلى الصوامع والشون المختلفة، فى ظل تسهيلات كبيرة من قبل الحكومة، وأبرزها رفع سعر توريد الأردب لـ1500 جنيه، وسرعة التسليم فى الصوامع وصرف الأموال الخاصة بالمزارعين فى غضون 48 ساعة.





ورصدت كاميرا "دوت الخليج" الأجواء فى صومعة البهنسا إحدى صوامع شمال المحافظة، وقال سعيد عصام، أحد الموردين، إن محصول هذا العام أكثر من جيد، إذ وصلت إنتاجية الفدان لنحو 23 أردبا على الأقل، ما حقق مكاسب مادية جيدة للمزارعين بشكل أكبر من الأعوام الماضية.

وأضاف أن "المحصول رامى بخيره والإنتاجية ما شاء الله" فى إشارة منه لجودة السنابل بعد اتباعهم أساليب الزراعة الحديثة واستخدام بذور جيدة وزعتها عليهم مديريات الزراعة.

وبدوره قال عبدالعظيم عبدالله، إنه يزرع القمح منذ أكثر من 35 عاما، مشيدا بقرار الحكومة والرئيس السيسى بزيادة أردب القمح 650 جنيها عن العام الماضى، ما شجع المزارعين على الزراعة بشكل كبير، مقدما الشكر للمسؤولين فى الصوامع على سرعة استلام المحصول منهم وإنهاء كافة الإجراءات بسرعة وسهولة.

من ناحيته قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا إنه يجرى تسهيل أعمال توريد المحصول للمواقع التخزينية البالغ عددها 42 موقعا، والتنسيق والتعاون بين المديرية وكافة الأجهزة التنفيذية، وأن إجمالى المساحة المنزعة هذا العام تبلغ 243 ألف فدان، ومن المتوقع توريد 450 ألف طن.

وأشار إلى أنه جرى تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، مؤكدا على متابعة كافة التقارير الخاصة بأعمال التوريد من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة من خلال الغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية وذلك لمتابعة الكميات التى يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر.