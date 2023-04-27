الخارجية: مصر استقبلت 16 ألف أجنبي عبر المنافذ الحدودية مع السودان حتى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 أبريل 2023 05:28 مساءً - صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الجهود المصرية لتسهيل عبور النازحين من الأراضي السودانية خلال الأيام القليلة الماضية أسفرت عن النجاح في تسهيل عبور أكثر من 16000 مواطن من غير المصريين إلى داخل مصر حتى اليوم 27 أبريل الجاري.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن أعداد العابرين من الأشقاء السودانيين تجاوزت أكثر من 14 ألف مواطن، كما بلغ عدد العابرين إلى مصر ما يزيد عن 2000 مواطن أجنبي من 50 دولة و6 منظمات دولية.

وتستمر الجهود المصرية على مدار الساعة في تسهيل استقبال المواطنين الفارين من الاشتباكات العسكرية في السودان، والعمل على تخفيف معاناتهم الناجمة عنها وتوفير المساعدات الإنسانية اللازمة لهم.

مصر والسودان

وأعلنت وزارة الخارجية أن عدد المصريين الذين تم إجلاؤهم من الأراضي السودانية منذ بداية الاشتباكات بلغ 2679 مواطنًا، عبر الجسر الجوي والمنافذ البرية.

وفي السياق ذاته، صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه في ظل ما تشهده جهود إجلاء المواطنين المصريين في السودان من وتيرة متزايدة بمرور الوقت، تم إجلاء 1140 مواطنًا مصريًا الأربعاء.

وتم إجلاء 443 مواطنًا مصريًا من السودان بريا و697 مواطنًا عن طريق الإجلاء الجوي، من خلال تنفيذ 7 رحلات عبر المجهود الجوي في إطار الجسر الجوي القائم لنقل الرعايا المصريين بالسودان.