عاجل- البحرية المصرية تنقذ لنشًا سياحيًا من الغرق فى البحر الأحمر

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان نشر فى صفحة المتحدث الرسمى باسم القوات المسلحة على "فيسبوك"، فإنه وردت إشارة استغاثة من اللنش ويستقله 14 فردًا إنجليزيًا و3 مواطنين ألمانيين و4 مواطنين بلجيكيين و3 مواطنين أسبانيين وأيرلندى وسويسرى و8 أفراد مصريين طاقم اللنش و3 غطاسين. وعلى الفور، صدرت أوامر القيادة العامة للقوات المسلحة بدفع لنش مرور ساحلى لتقديم المعاونة والإنقاذ، ونجح فى إنقاذ مستقلى اللنش السياحى بالكامل وتقديم أوجه الرعاية الطبية والإدارية اللازمة فور الوصول إلى الرصيف الحربى. يأتى ذلك استمرارًا لجهود القوات البحرية فى دعم أعمال البحث والإنقاذ البحرى على الاتجاهات الاستراتيجية بالسواحل المصرية.

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