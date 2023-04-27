 توريد 5200 طن من القمح للشون والصوامع بالغربية

جدة - نرمين السيد - قال محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى، إنه تم توريد 5200 طن من القمح للشون والصوامع، موجها كافة الأجهزة المعنية بتقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات للمزارعين وموردى الأقماح.





وأضاف رحمى - عقب إطلاعه على تقرير محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس - أن هيئة سلامة الغذاء تحت إشراف حنان عامر مدير فرع الهيئة بالمحافظة قامت بالمرور ومراقبة سير عمليات التوريد وانتظامه. وأوضح أن المحافظة تسعى بكل عزم لتحقيق المستهدف من توريد محصول القمح هذا العام وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتيسير استلام المحصول وتخزينه بطريقة سليمة وصحية حتى نهاية الموسم داخل 22 موقعا تخزينيا "صوامع، وهناجر، وشون" طبقًا للمواصفات ووفقًا للضوابط الموضوعة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية. وعلى صعيد آخر، نفذت مديرية التموين وهيئة سلامة الغذاء بالغربية حملات مكبرة على تجار الأقماح المحلية أسفرت عن ضبط 6 أطنان و734 كجم قمح بداخل مصنع أعلاف، يتم استخدامه فى الأعلاف وذلك بالمخالفة للقرار الوزارى رقم 67 لسنة 2023 الخاص بتنظيم وتداول القمح المحلى. وبفحص الأقماح المضبوطة من قبل الهيئة القومية لسلامة الغذاء أفادت بتقريرها أن القمح المضبوط خاص بموسم 2023 وبدرجة تقريط 23.5، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

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