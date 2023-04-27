محافظ الإسماعيلية: جاهزية كافة الصوامع لاستقبال محصول القمح

ووجه بشارة - فى بيان اليوم الخميس - مديريتى الزراعة والتموين بتكثيف التوعية للمزارعين بتعليمات التوريد لمحصول القمح.
من جانبه، تفقد وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة إسماعيل العطار، المساحات المنزرعة بمحصول القمح ومتابعة حصاد الذهب الأصفر بعدة مواقع، حيث قامت فرق المرشدين الزراعين بتوعية المواطنين على توريد كافة الإنتاج من القمح للشون المعدة لذلك، لما يمثله من أهمية كمحصول استراتيجى فى ظل الظروف الاقتصادية والعالمية المحيطة.
وأكد وكيل وزارة تفعيل توجيهات المحافظ بسرعة إنهاء الإجراءات وحسن معاملة المواطنين المزارعين والتأكد من الوزن السليم للجوالات، منوهًا بأن مجلس الوزراء وافق فى يناير الماضى على حافز إضافى لتوريد إردب القمح المحلى لموسم 2023 بقيمة 250 جنيهًا.
وأضاف أن سعر توريد الأردب أصبح 1250 جنيهًا بدلًا من سعر 1000 جنيه، الذى سبقت الموافقة عليه فى ضوء خطة الدولة لمراجعة أسعار المحاصيل الاستراتيجية مع وضع سعر مُحفز؛ نظرًا للظروف العالمية ما يساعد على تشجيع الفلاحين والمزارعين على التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية وخاصة القمح.
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