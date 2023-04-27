الرئاسة: السيسى ومستشار النمسا ناقشا ملف سد النهضة والأزمة الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء شهد عقد جلسة مباحثات منفردة تلتها جلسة موسعة ضمت وفدى البلدين، حيث تم تناول أبرز مجالات التعاون الثنائى المشترك بين مصر والنمسا، من بينها مجالات النقل والتصنيع والطاقة المتجددة، فضلاً عن مناقشة الملفات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل، وعلى رأسها الأوضاع فى السودان والقضية الفلسطينية وملف سد النهضة، بالإضافة إلى الأزمة الروسية الأوكرانية والأزمات العالمية لغلاء المعيشة وفى الغذاء والطاقة، إلى جانب التباحث بشأن سبل تعزيز التعاون فى مجالى مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وجهود مصر المقدرة فى هذا الصدد.
وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن مستشار النمسا سلم الرئيس عبد الفتاح السيسى دعوة رسمية لزيارة النمسا، لمواصلة تعزيز ودفع العلاقات المتميزة بين الدولتين على مختلف الأصعدة، حيث رحب الرئيس بتلبية الدعوة فى موعد يتم تحديده عبر القنوات الدبلوماسية.
وأعقب انتهاء المباحثات عقد مؤتمر صحفى مشترك بين الجانبين.
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