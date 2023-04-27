وزير التعليم يعلن موعد توزيع أرقام جلوس الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - جاء هذا خلال اجتماع الوزير مع رؤساء ووكلاء لجان النظام والمراقبة ولجان الإدارة على مستوى الجمهورية؛ لاستعراض التعليمات الخاصة بسير أعمال التصحيح وسلامة الإجراءات المتبعة داخل الكنترولات لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2022 / 2023 والتى تنطلق يوم 12 يونيو المقبل.

وأضاف حجازى، إن الوزارة اتخذت هذا العام إجراءات جديدة وحازمة واستعدت مبكرا لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام، بعد حصر جميع المشكلات التى واجهت الامتحانات خلال الأعوام الماضية وتفاديها.

ووجه الوزير بضرورة مراجعة الملاحظين الجزء الخاص ببيانات كل طالب على ورقة الإجابة والأسئلة أثناء عقد الامتحان، وكذا صحة كتابة أرقام الجلوس.