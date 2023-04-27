جدة - نرمين السيد - جاء هذا خلال اجتماع الوزير مع رؤساء ووكلاء لجان النظام والمراقبة ولجان الإدارة على مستوى الجمهورية؛ لاستعراض التعليمات الخاصة بسير أعمال التصحيح وسلامة الإجراءات المتبعة داخل الكنترولات لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2022 / 2023 والتى تنطلق يوم 12 يونيو المقبل.
وأضاف حجازى، إن الوزارة اتخذت هذا العام إجراءات جديدة وحازمة واستعدت مبكرا لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام، بعد حصر جميع المشكلات التى واجهت الامتحانات خلال الأعوام الماضية وتفاديها.
ووجه الوزير بضرورة مراجعة الملاحظين الجزء الخاص ببيانات كل طالب على ورقة الإجابة والأسئلة أثناء عقد الامتحان، وكذا صحة كتابة أرقام الجلوس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير التعليم يعلن موعد توزيع أرقام جلوس الثانوية العامة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.