السيسى: علاقات مصر والنمسا قوية ومستقرة قائمة على الاحترام المتبادل

جدة - نرمين السيد - وأشار الرئيس السيسى فى مؤتمر صحفى مشترك مع المستشار النمساوى كارل نيهامر بقصر الاتحادية اليوم، إلى أن العلاقات بين البلدين قائمة على الاحترام المتبادل والسعى المخلص لمد جسور الصداقة بين البلدين، مضيفا أنه بحث مع مستشار النمسا عددا من الملفات وعلى رأسها استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على أمن الطاقة والغذاء

وأوضح الرئيس أنه أكد مواصلة مصر الدعوة واتصالاتها لتغليب لغة الحوار وإنهاء الصراع، كما بحث تطورات الملف الليبى والقضية الفلسطينية وسد النهضة وتطورات الأوضاع فى السودان والهجرة غير الشرعية.

وقال الرئيس السيسى إنه تلقى دعوة رسمية من مستشار النمسا، لزيارة النمسا، مؤكدا تلبيتها فى أسرع وقت وفرصة ممكنة بالتنسيق مع القنوات الدبلوماسية بين البلدين.

وأشار إلى وجود تفاهم مشترك مع المستشار النمساوى فى ملف الهجرة غير الشرعية، والاتفاق على ضرورة ايجاد حلول مناسبة وآليات مؤسسية للتعامل مع الهجرة غير الشرعية، لافتا إلى أن مصر تستضيف على أرضها 9 ملايين ضيف يتم التعامل معهم كمواطنين مصريين.