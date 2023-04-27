مستشار النمسا: مصر حجر راسخ للاستقرار والأمن فى شمال إفريقيا

جدة - نرمين السيد - قال كارل نيهامر، مستشار النمسا، إن محادثاته اليوم، مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، كانت مكثفة وثرية، مشيرا إلى أن العلاقات بين مصر والنمسا وثيقة وهناك تعاون فى جميع المجالات.





وأضاف مستشار النمسا، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس السيسى بقصر الاتحادية اليوم، أن زيارته إلى مصر تستهدف التركيز على الجانب الاقتصادى وتوقيع المزيد من مذكرات التفاهم مع الشركات النمساوية خاصة فيما يتعلق بالبنية الأساسية للنقل والرى والزراعة.

وأشار إلى أن مصر تعد حجرا راسخا للاستقرار والأمن فى شمال إفريقيا، ولديها حاليا مشكلات متعددة بسبب تطورات الأوضاع فى الجوار ومن بينها السودان.

وتابع أن زيارة الرئيس السيسى المرتقبة للنمسا، ستكون مهمة للغاية وفرصة جيدة للتعاون فى مجال الهيدروجين الأخضر، الذى نتطلع إلى التوسع فيه، ومصر دولة مهمة فى إنتاج الهيدروجين الأخضر وسنتوسع فى التعاون فى هذا المجال.

وشدد على أن مصر مقصدا أساسيا للسائحين من النمسا، حيث يأتى الكثير منهم فى الإجازات والمناسبات، لافتا إلى وجود تطور فى مجال النقل الجوى بين البلدين.

وأردف أن مصر لديها باع كبير فى مكافحة الإرهاب والتطرف، والنمسا تحتاج إلى الخبرات المصرية فى هذا المجال.

ولفت إلى احترام النمسا لما تقدمه مصر لاستضافة أكثر من 8 ملايين لاجئ على أرضها، مشيرا إلى أن ذلك يمثل عبئا على الأجهزة الأمنية المصرية.

وذكر أن موضوع الهجرة غير الشرعية مهم للغاية لنا ولأوروبا ويجب أن ننسق بشأن هذا الأمر، وتكون هناك هجرة منظمة وآليات شرعية للهجرة.

وأعرب عن تطلع بلاده للاستفادة من الإمكانيات الكبيرة لسوق العمل فى مصر، حيث يوجد أكثر من 60٪؜ من عدد السكان من الشباب.