جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه تلقى دعوة رسمية من مستشار النمسا، لزيارة بلاده، مؤكدًا تلبية الدعوة فى أسرع وقت وفرصة ممكنة بالتنسيق مع القنوات الدبلوماسية بين البلدين.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس السيسى يتلقى دعوة رسمية لزيارة النمسا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.