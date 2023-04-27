«العربية للتصنيع» تفتح مجالات جديدة للاستثمار مع كبرى المؤسسات السعودية

جدة - نرمين السيد -

جاء هذا، خلال توقيع اتفاقية المشروع المشترك بين مصنع صقر للصناعات المتطورة التابع للهيئة العربية للتصنيع، ومصنع عوازل النموذجیة العالمى للصناعة بالمملكة العربیة السعودیة (Nm – Nanoman).

وفى هذا السياق، أعرب مختار عبداللطيف، عن تقديره واعتزازه بهذا التعاون مع مصنع عوازل السعودى، الذى يعد من كبرى المؤسسات الصناعية فى المملكة العربية السعودية الشقيقة، ولديها أنشطة متنوعة فى مجالات الصناعة المختلفة واستثمارات دولية فى العديد من دول العالم.

وقال عبداللطيف، إن الهيئة العربية للتصنيع لديها خطة طموحة تنفذها حاليا بنجاح؛ للدخول فى شراكات حقيقية مع كبرى الشركات العالمية بمرونة توفرها لوائحها ذات الصفة الدولية.

وأوضح أن مجالات التعاون مع مصنع عوازل النموذجیة العالمى للصناعة، تتضمن التكامل الصناعى والشراكة لتوطين تكنولوجيا النانو من خلال إنتاج وتسویق وبیع وتوزیع منتجات "نانومان" المتنوعة بمكونات محلية، والعمل على تعزيز التسويق المشترك لهذه المنتجات داخل مصر والدول العربية والإفريقية الشقيقة والصديقة.

وأضاف أن هذا المشروع يحد من فاتورة الاستيراد ويزيد من القيمة المضافة للصناعة الوطنية وزيادة نسب التصنيع المحلى، كما يوفر فرص عمل متعددة للشباب وتدريبهم وفقا لأحدث نظم التدريب الحديثة.

وأشار إلى أن المشروع يستهدف إنتاج منتجات العزل والتعقيم بتقنية النانو، التى تعزل السوائل والملوثات والميكروبات والفطريات عن أسطح الزجاج والمعادن والأحجار والأخشاب والأقمشة والمنسوجات والأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية وتقلل إحتياجها للتنظيف أو التعقيم وتزيد من قيمتها.

ولفت إلى أن العملاء المستهدفين من هذا المشروع فى مرحلته الأولى جهات متنوعة عديدة ومنها

أسواق البناء والصناعة والمراكز الطبية والمنازل والسيارات والمستشفیات والعیادات والمختبرات والصحة العامة والفنادق والمنشأت السیاحیة والمطاعم والكافیھات والآثار والمواقع التراسیة والمنازل، الكمباوندات والنوادى الریاضیة وحمامات السباحة وألواح الطاقة الشمسیة والواجھات الخارجیة للمبانى والمنشأت والمرافق العامة والمصانع والسیارات ووسائل النقل الجماعى.

من ناحيته، أعرب الدكتور محمد سلیمان محمد عاید المعیقلى، مدير عام مصنع عوازل النموذجیة العالمى للصناعة السعودى، عن تقديره لهذا التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، ذات الدور التاريخى الرائد الذى نفخر به فى الصناعة العربية فى كافة مجالات الصناعة منذ تأسيسها.

وأشاد باستراتيجية العربية للتصنيع القائمة على توطين أحدث تكنولوجيات التصنيع وزيادة نسب التصنيع المحلى،ومعربا عن تطلعه لتعزيز الشراكة مع العربية للتصنيع فى العديد من مجالات الصناعة المختلفة، وتوطين تكنولوجيا النانو لخدمة كافة قطاعات الصناعة بمنتجات صناعية متطورة وفقا لأحدث معايير الجودة العالمية.

وأورد أننا نستهدف بهذا الاتفاق عقد شراكات مشتركة جديدة طويلة الأجل فى العديد من مجالات الصناعة المختلفة وتنفيذ مشروعات هامة عديدة فى مصر والدول العربية والإفريقية من خلال الهيئة العربية للتصنيع، الظهير الصناعى للدولة المصرية الشقيقة.

ونوه بالتزام الهيئة بمعايير الجودة العالمية وامتلاكها خبرات متميزة فى تنفيذ مختلف المشروعات الصناعية والاقتصادية التنموية.