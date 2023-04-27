مجلس الوزراء يوافق على إنشاء جامعات المعرفة الدولية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 أبريل 2023 02:23 مساءً - وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 423 لسنة 2019 بإنشاء مؤسسة جامعية باسم "جامعات المعرفة الدولية"، وذلك فيما يتعلق بطلب مؤسسة جامعات المعرفة الدولية المستضيفة لفرع جامعة كوفنتري داخل مصر، الموافقة على إضافة 8 برامج دراسية جديدة.

وتتمثل البرامج الدراسية الجديدة، في: برنامج المالية، والتسويق الرقمي، والأعمال الدولية في الأزياء، وإنتاج الأفلام، والتسويق الدولي، وتصميم المنتجات، والإدارة الهندسية، وإدارة الإنشاءات ونظم معلومات المباني، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإزالة صفة النفع العام عن بعض المساحات المملوكة ملكية عامة للدولة، ناحية محافظة الإسكندرية، تحت إشراف جهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية، ليعاد تخصيصها لصالح الهيئة العامة لميناء الإسكندرية لاستخدامها كظهير خلفي ومنطقة لوجستية، بهدف تنفيذ التوسعات المستقبلية لميناء الإسكندرية.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بتطوير الموانئ المصرية لجعل مصر مركزاً إقليمياً في مجال صناعة النقل البحري واللوجستيات.