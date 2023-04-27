مصر للطيران تصدر تعليمات بشأن حجز تذاكر موسم الحج

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 أبريل 2023 02:23 مساءً - أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، التعليمات الخاصة بـ موسم الحج ومواعيد سفر وعودة الحجاج في موسم 1444هـ الموافق 2023 م.

وقالت مصر للطيران في خطابها الموجه إلى شركات السياحة إن هيئة الطيران المدني السعودي حددت مواعيد وصول وعودة الحجاج، حيث من المقرر أن يبدأ سفر الحجاج إلى الأراضي المقدسة خلال الفترة من 21 من مايو وحتى 22 يونيو القادمين، وتبدأ مرحلة مغادرة الحجاج خلال الفترة من 2 يوليو وحتى 2 أغسطس القادمين.

وأضافت مصر للطيران أنه سيتم بدء رحلات الحج من مطار القاهرة الدولي والمطارات الإقليمية خلال الفترة من الأول وحتى الـ 22 من يونيو القادم على أن تبدأ رحلات عودة الحجاج إلى أرض الوطن خلال الفترة من الأول وحتى الـ 12 من يوليو القادم أيضا.

قررت الشركة الوطنية مصر للطيران تخصيص الرحلة رقم MS644/643 خلال مرحلتي الذهاب والعودة لصالح الركاب حاملي اي نوع من التأشيرات بخلاف تأشيرات الحج علي أن تكون الرحلة تحت مسئولية مكتب جده، بخلاف الرحلة رقم ms643 المقرر سفرها في ال 19 من يونيو القادم للذهاب والعودة برقم MS644 في العودة في الـ 2 من يوليو لتكون لصالح الحج وتحت مسئولية مكتب الحج.

وقالت مصر للطيران انه فيما يخص رحلات المدينة لصالح الركاب حاملي اي نوع من التأشيرات بخلاف تأشيرات الحج، فيتم التنسيق بين مكتب الحج ومكتب المدينة المنورة لاستيعاب الطلبات علي اي من الرحلات المنتظمة وبما لا يتناسب مع تلبية طلبات الحج .

وحددت مصر للطيران عده شروط لقبول حجوزات رحلات الحج وهي:

- يمنع تماما الحجز للركاب حاملي تأشيرات الحج علي الرحلات بخط سير «شرم الشيخ/جده/ شرم الشيخ» حال تسييرها .

- يمنع تماما الحجز للركاب حاملي تأشيرات الحج مع الركاب حاملي اي نوع آخر من التأشيرات علي نفس الرحلة.

- يمنع تماما الحجز لاي راكب يحمل تأشيرة حج علي جميع رحلات مصر للطيران المتجهة الي الرياض او الدمام او القصيم أو ابها .

- يغلق الطريق البري من جده الي المدينة المنورة بالنسبة لحاملي تأشيرات الحج اعتبارا نت نهاية يوم 14 من يونيو القادم .

- يغلق مطاري جدة والمدينة المنورة لحاملي تأشيرات الحج اعتبارًا من نهاية يوم الـ 22 من يونيو القادم.

- يوقف نهائيًا اصدار تذاكر الي خطي سير جدة والمدينة المنورة بتاريخ مفتوح علي أن تكون جميع التذاكر الصادرة مؤكدة الحجز علي الذهاب والعودة .

- يتم الحجز وإصدار التذاكر علي السعر «YRSEG» فقط دون اي سعر آخر الي جدة والمدينة المنورة لحاملي اي نوع من التأشيرات خلاف الحج .

- يمنع تماما الحجز أو قبول اي راكب يحمل تأشيرة زيارة بأنواعها علي الرحلات المتجهة الي جدة والمدينة المنورة اعتبارًا من 10 ذي القعدة والموافق 20 مايو القادم وحتي 10 ذي الحجة الموافق 28 يونيو القادم طبقا للتعليمات السطات السعودية .