محافظ الجيزة يتابع أعمال تغطية وتأهيل ترعة المريوطية بقطاع المنشية (صور)

جدة - نرمين السيد - أجرى أحمد راشد محافظ الجيزة، جولة ميدانية لمتابعة مراحل العمل الجارية بمشروع تطوير وتأهيل وتغطية مسار ترعة المريوطية والطريق الموازى لها بقطاعات فيصل والشيشينى وحتى شارع المنشية.





تفقد المحافظ مراحل العمل بداية من المنطقة المحصورة من كوبرى الشيشينى وحتى كوبرى فلفلة بطول 650 م وبالقطاع الثانى حتى الطريق الدائرى بطول 1300 متر وبالقطاع الثالث حتى كوبرى المنشية بطول 500 متر.

كما أكد المحافظ على مسؤولى الشركة المنفذة بنطاق المنشية والجارى تغطية مسار الترعة بذلك القطاع بضرورة مراعاة الاشتراطات الهندسية الواجبة خلال أعمال التنفيذ؛ لإنشاء مواقف سرفيس وساحات الانتظار ونقاط خدمية لسكان المنطقة، لافتا إلى نقل مواقف السرفيس العشوائية الكائنة أمام طريق المنشية فى التقائه بطريق المريوطية إلى مواقف سرفيس حضارية لإحداث نقلة نوعية بذلك القطاع.

كما وجه بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لوضع مخطط مرورى شامل للمنطقة نظراً لما سوف تحدثه أعمال التطوير من توسعة لمسطح الطريق وذلك لتنظيم الحركة المرورية ورصد اى ممارسات خاطئة من قائدى المركبات.

شملت جولة محافظ الجيزة متابعة الأعمال الإنشائية لساحات الانتظار ومواقف السرفيس والتجهيزات الخاصة برفع كفاءة وتأهيل مسار الترعة موجها بتسريع وتيرة العمل لسرعة الانتهاء وتسليم المشروع لرفع كفاءة وتحسين الحركة المرورية بمحور المريوطية.

وكلف المحافظ رئيس جهاز السرفيس بمراعاة تنوع خطوط السير لسيارات النقل الجماعى وتعددها لتحقيق الاستفادة للمواطنين وعدم السماح بتواجد المواقف العشوائية عقب الانتهاء من أعمال التطوير والإنشاء للمواقف الجديدة.

كما تفقد المحافظ الوضع الحالى لأعمال تغطيه مسار الترعة بالمنطقة بين شارعى فيصل والهرم موجها بضرورة الاستفادة من كافة المساحات المتوافرة.