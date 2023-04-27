السيسى: مصر تواصل اتصالاتها لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وأشار الرئيس السيسى فى مؤتمر صحفى مشترك مع المستشار النمساوى كارل نيهامر بقصر الاتحادية اليوم، الى ان العلاقات بين البلدين قائمة على الاحترام المتبادل والسعى المخلص لمد جسور الصداقة بين البلدين.

وقال إنه بحث مع مستشار النمسا عددا من الملفات وعلى رأسها استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على أمن الطاقة والغذاء.

وأوضح الرئيس أنه أكد أن مصر ستواصل الدعوة واتصالاتها لتغليب لغة الحوار وإنهاء الصراع، كما تم بحث تطورات الملف الليبى والقضية الفلسطينية وسد النهضة وتطورات الأوضاع فى السودان والهجرة غير الشرعية.