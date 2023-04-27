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مصر تتسلم الرئاسة المشتركة للمنتدى العالمى لمكافحة الإرهاب الخميس المقبل

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احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 27 أبريل 2023 01:27 مساءً - تـنظم مـصر بـالـتعاون مـع الاتـحاد الأوروبـي اجـتماع الـلجنة التنسيقية للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، الخميس المقبل، وذلك بمشاركة وزير الخارجية سامح شكرى، حيث سيشهد الاجتماع تسلم مصر رسميًا الرئاسة المشتركة لأعمال المنتدى مع الاتحاد الأوروبى.

 

سيتم عـقد مـؤتـمر صـحفي مشـترك بـین مـصر والاتـحاد الأوروبـي للتعریـف بالمنتدى یوم الأربعاء المقبل، بحضور السفیر محمد فـؤاد مدیـر وحـدة مـكافـحة الإرھـاب الـدولـي بـوزارة الـخارجـیة، ونـادیـة كـوسـتانـتیني مـدیـرة إدارة مـكافـحة الإرھـاب بـجھاز الخـدمـة الـخارجـیة

بمفوضیة الإتحاد الأوروبي.

 

تجـدر الإشـارة إلـى أن الـمنتدى الـعالـمي لـمكافـحة الإرھـاب تـم إنـشاؤه عـام 2011  مـن قـبل 30 عـضواً لـتعزیـز الـجھود الدولیة لمكافحة الإرھاب.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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