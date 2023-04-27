الثانوية العامة 2023.. توجيهات من وزير التعليم بشأن الامتحانات (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الأربعاء، اجتماعا مع أعضاء لجنة مراجعة الامتحانات المسحوبة من بنك الأسئلة قبل طباعتها، وخبراء المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى؛ لاستعراض الاستعدادات الخاصة بامتحانات هذا العام، وأهم التعليمات حول مواصفات الورقة الامتحانية.





ومن أبرز توجيهات الوزير خلال الاجتماع، ألا تزيد نسبة الأسئلة المقالية فى الورقة الامتحانية عن 15% من إجمالى عدد الأسئلة، وكذلك تقليل عدد الأسئلة الموضوعية "الاختيار من متعدد" لمنح الفرصة الكافية للطلاب لمراجعة الإجابة، وهو المطلب الذى استجاب له وزير التربية والتعليم بعد مناشدات أولياء الأمور. ويرصد الإنفوجراف التالى، أبرز تعليمات وزير التربية والتعليم بشأن مواصفات امتحانات الثانوية العامة قبل طباعتها:

وقال حجازى فى تصريحات لمبتدا، إن الوزارة ستصدر بيانا فى وقت قريب، يتضمن المواصفات الجديدة لامتحانات الثانوية العامة المتعلقة بأعداد الأسئلة الموضوعية "الاختيار من متعدد" ودرجاتها، بعد التوجيه بتعديلها.

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