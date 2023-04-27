قواعد تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - يتم تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة بدءًا من أول أبريل الحالى، وذلك فى إطار حزمة تحسين الأجور التى وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وصدرت القوانين المنظمة لها مؤخرًا.





والإنفوجراف التالى يوضح قواعد تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة وفقا للدرجات الوظيفية. وكانت وزارة المالية وجهت بسرعة إجراء الدراسات التفصيلية اللازمة لتنفيذ التوجيهات الرئاسية بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين وأصحاب الكوادر الخاصة والمعاشات، والمستفيدين من برامج "تكافل وكرامة".

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