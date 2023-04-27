وزراء التضامن والتنمية والثقافة يفتتحون مشروع محطة تحلية قبر عمير بسيناء

جدة - نرمين السيد - وشهد الافتتاح حضور هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، ومحمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، واللواء محمد سلمان الزملوط محافظ الوادى الجديد.

واستمعت وزيرة التضامن الاجتماعى والحضور لشرح تفصيلى لأعمال المشروع الذى يتضمن محطة تحلية طاقة 240م/ يوم، وعدد 3 بئر مياه "2 تغذية محطة + 1 صرف مياه العام"، بالإضافة إلى إنشاء سور مبنى إعاشة ومحول كهربائى قدرة 200 ك.ف.أ لتغذية المحطة.

واشادت القباج والحضور بالمشروع الذى يخدم أهالى مركز الشيخ زويد، مؤكدة أن الوزارة لن تدخر جهدا فى دعم أى مشروعات تخدم أهالى محافظة شمال سيناء.

كما افتتحت وزيرة التضامن الاجتماعى والحضور بئر مياه تجمع أبو مغيض بقرية قبر عمير بمركز الشيخ زويد، ثم قامت الوزيرة والحضور بغرس مجموعة من الأشجار فى أرض منطقة البئر.

وشاركت القباج فى افتتاح المركز التكنولوجى بمجلس مدينة الشيخ زويد والذى يأتى فى إطار الخطة الاستثمارية للمحافظة.

وكانت زيارة وزيرة التضامن الاجتماعى لمحافظة شمال سيناء قد شهدت مشاركتها فى افتتاح سباق الهجن فى مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء والذى يستمر على مدار يومين، ويعد واحدًا من أقوى الأحداث على الساحة المصرية والعربية فى هذا الشأن؛ حيث انطلق بشكل مميز وبطابع سيناوى خاص، وذلك بالتعاون بين وزارات التضامن الاجتماعى والشباب والرياضة والثقافة ومجلس القبائل والعائلات المصرية.

كما تفقدت القباج خلال الزيارة مركز شباب شهداء الروضة ببئر العبد، وتنفيذ قافلة السعادة ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وشهدت ماراثون الرياضة من أجل التنمية ومبادرتى "أنت الأغلى وساند".

وحرصت القباج على لقاء أسر شهداء قرية الروضة ببئر العبد واستمعت لمطالبهم؛ واعدة بتقديم كل سبل الدعم الممكنة لهم، كما التقت السيدات العاملات فى الأنوال واللاتى يقمن بتنفيذ السجاد والكليم، مشيرة إلى أن الوزارة يمكنها تقديم منح وقروض لهن لمساعدتهن فى تنفيذ مشروعاتهن.

كما التقت وزيرة التضامن الاجتماعى مجموعة من الصيادين ببحيرة البردويل، والذين عرضوا مجموعة من المطالب واعدة بدراستها والعمل على تلبيتها.

كما التقت متطوعى الهلال الاحمر المصرى فى محافظة شمال سيناء، مشيدة بجهود متطوعى الهلال الأحمر المصرى فى كافة القطاعات والمحافظات.

وعلى هامش انطلاق سباق الهجن؛ افتتحت وزيرة التضامن الاجتماعى بحضور الوزراء والضيوف معرض المنتجات التراثية واليدوية "ديارنا" الذى تنظمه وزارة التضامن الاجتماعى فى إطار الاحتفال بالعيد القومى لمحافظة شمال سيناء والذكرى الـ41 لأعياد تحرير سيناء.

ويشهد المعرض الذى يستمر على مدار يومين مشاركة ما يزيد على 20 عارضًا نصفهم من محافظة شمال سيناء، والباقى من عدد من محافظات الجمهورية، ويعرض المنتجات السيناوية ذات الطابع التراثى المميز فضلا عن العبايات العربية بنوعيها « حريمى – رجالي» والتى تتنوع ما بين الحداثة والتراث، وكذلك إكسسورات العبايات التى تتناسب مع جميع الأعمار والأذواق، بالإضافة إلى المنتجات التراثية واليدوية الأخرى التى تتميز بها سيناء والمحافظات المصرية المشاركة فى المعرض.