فوز طلاب «العلمين الدولية» بالمركز الأول بمسابقة جامعة فيرجينيا الأمريكية

جدة - نرمين السيد - أكد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى أهمية تشجيع الطلاب على المشاركة فى المسابقات الدولية؛ لصقل مهاراتهم وخبراتهم وتطوير معارفهم، من خلال الاحتكاك بمختلف المستويات العلمية، مما سيساهم فى تأهيل الطلاب للمنافسة فى سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى.





وقدم د. عصام الكردى رئيس جامعة العلمين الدولية التهنئة لطلاب برامج علوم وهندسة الحاسب المشاركة فى مشروع Graph Your Data والفائز بالمركز الأول فى مسابقة VTURCS-Virginia Tech Undergraduate Research in Computer Science بجامعة فيرجينيا تك بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك على مستوى ما يقرب من 40 مشروعا شاركوا فى المسابقة. وأشار رئيس الجامعة إلى أنه شارك فى المشروع من الجانب المصرى، الطالب مؤمن أيمن محمد (برنامج علوم ذكاء الاصطناعى)، والطالب يوسف طارق على (برنامج هندسة البرمجيات)، والطالب أحمد مصطفى بسيونى (برنامج هندسة البرمجيات)، ومن الجانب الأمريكى، الطالب جينيت شاه، والطالبة شالينى دوبى. ويعد المشروع الفائز ضمن 3 مشروعات مشتركة يتم تنفيذها من طلاب علوم وهندسة الحاسب بجامعة العلمين الدولية وجامعة فيرجينيا تك الأمريكية هذا العام، تحت إشراف د. محمد صيام من جامعة فيرجينيا تك ود. إسلام الجداوى من جامعة العلمين الدولية. جدير بالذكر أن برنامج فرجينيا تك للبحوث الجامعية فى علوم الكمبيوتر (VTURCS) يسلط الضوء على المشروعات البحثية للطلاب خلال العام.

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