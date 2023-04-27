مدبولى: تحركنا منذ اليوم الأول للأزمة بالسودان الشقيق لتأمين عودة المصريين

جدة - نرمين السيد - ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماع الحكومة بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث استهل حديثه بالتقدم بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وأعضاء الحكومة، وجموع الشعب المصرى، وشعوب الأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيا الله عز وجل أن يعيده على شعب مصر العظيم والشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.





كما توجه رئيس الوزراء بالتهنئة إلى الرئيس السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى؛ ولجميع رجال القوات المسلحة البواسل، بمناسبة الذكرى الحادية والأربعين لتحرير سيناء، متمنيا لهم التوفيق والسداد فى مهمتهم المقدسة، فى سبيل مواصلة مسيرة النهضة التنموية التى تشهدها البلاد، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه الذكرى على شعب مصر العظيم وقد تحقق كل ما نصبو إليه من تقدم ورفعة وازدهار.

وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع فى السودان، أوضح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تتابع بقلق بالغ تطورات ما يجرى فى السودان الشقيق، وتبذل قصارى جهدها على الصعيدين الدبلوماسى والسياسى، لدعم الجهود الدولية لوقف العنف والصراع الدائر حاليا، معربا عن أمله فى أن يستعيد السودان الشقيق استقراره وأمنه فى أقرب وقت ممكن.

ونوه رئيس الوزراء بأن مؤسسات الدولة المصرية تحركت منذ اليوم الأول للأزمة، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لتسهيل وتأمين عودة أبناء مصر المتواجدين فى السودان، لافتا إلى أنه تم تشكيل خلية أزمة تضم الوزارات وجهات الدولة المعنية لتنظيم عمليات الإجلاء، متوجها بالشكر فى هذا الصدد لأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية فى السودان، وملحقية الدفاع، وباقى المكاتب الفنية، الذين يؤدون أعمالهم فى ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد، من أجل تأمين عودة المصريين المتواجدين فى مناطق الإشتباكات.

وأعرب رئيس الوزراء عن خالص تعازيه القلبية لوزارة الخارجية، ولأسرة الفقيد محمد الغراوى، مساعد الملحق الإدارى بسفارة مصر بالخرطوم، الذى استشهد يوم الإثنين الماضى خلال متابعته لإجراءات إجلاء المواطنين المصريين.

وفى ذات الإطار، استعرض خلال الاجتماع، كل من الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الإجراءات المتخذة تجاه الطلاب المصريين الموجودين فى السودان، سواء فى مرحلتى التعليم قبل الجامعى أو الجامعى.

كما عرضت السفيرة سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ماتقوم به الوزارة من تواصل مستمر مع المصريين الموجودين فى السودان، لتأمين عودتهم، وكذا التنسيقات المستمرة مع الوزارات والجهات المعنية فى هذا الشأن.