وزيرة البيئة توجه بسرعة تنفيذ البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات

جدة - نرمين السيد - بدأت وزارة البيئة، فى إطار توجيهات الوزيرة الدكتورة ياسمين فؤاد، بمتابعة تنفيذ وتشغيل البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات بالمحافظات، تشغيل الخلية الجديدة بالمدفن الصحى لمدينة بدر الخاص بمحافظة البحيرة، تحت إشراف استشاريين وزارة البيئة بهدف تطبيق النظم الصحية والسليمة للاستخدام الآمن للمدافن الصحية والحفاظ على البنية التحتية واستدامتها وسلامة البيئة والمياه الجوفية.





وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن خلية الدفن الجديدة بدأت تحت إشراف الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى من خلال البروتوكول الموقع مع وزارة البيئة، فى استقبال المخلفات التى سيتم التخلص الآمن منها، للمساهمة فى الحد من تراكمات المخلفات والانبعاثات الناتجة عنها المسببة لتلوث الهواء وتغير المناخ، والتخلص من أكبر قدر من المرفوضات.

وفى ذات السياق، نفذت وزارة البيئة بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى برنامجا تدريبيا على مدار يومين للعاملين بمنظومة إدارة المخلفات بالشرقية، لتأهيل الكوادر والعاملين بمنظومة المخلفات ضمن جهود بناء القدرات لرفع مستوى الأداء، بما يسهل تنفيذ المنظومة على أفضل وجه ويحقق فاعليتها واستخدامها، وذلك من خلال التعريف بقانون إدارة المخلفات ودور جهاز تنظيم إدارة المخلفات فى هذا المجال، والتعريف بالبنية التحتية التى يتم تنفيذها وأفضل الطرق لتشغيلها واستدامتها، كما يتضمن تدريب عملى للعاملين فى المدفن الصحى فى بلبيس بالشرقية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن هذا يأتى ضمن الدور التخطيطى والتنظيمى والرقابى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة فى منظومة إدارة المخلفات، والذى يتضمن توفير المناخ الداعم لتنفيد المنظومة الجديدة على عدة محاور ومنها التدريب وبناء القدرات الوطنية، ومن هنا تم تصميم البرنامج التدريبى بهدف رفع القدرات والتوعية للعاملين بمنظومة المخلفات بأسس ومتطلبات الإدارة المتكاملة للمخلفات من تشريع وتقييم، وإدارة البدائل المختلفة لجمع ونقل وتدوير وتخلص آمن من المخلفات، حيث سيتم عرض قانون تنظيم إدارة المخلفات (رقم 202 لسنة 2020)، وشرح الضوابط المؤسسية والفنية والمالية، وآليات الرقابة، والحوافز والعقوبات المنصوص عليها.