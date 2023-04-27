الاستعلام والشروط.. معلومات مهمة عن «تكافل وكرامة» (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - تستمر منافذ وزارة التضامن الاجتماعى، المنتشرة فى أنحاء الجمهورية، فى صرف الدعم النقدى لبرنامج "تكافل وكرامة"، بعد زيادته إلى 25% وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.





ويبلغ عدد المستفيدين من دعم "تكافل وكرامة" نحو 5.2 مليون بواقع 20 مليون فرد، ما بين 62٪ مستفيد من «تكافل»، و38٪ مستفيد من «كرامة». وارتفعت المخصصات المالية لبرنامج تكافل وكرامة إلى 25 مليار جنيه فى العام المالى 2022- 2023، مقابل 6.6 مليار جنيه فى موازنة عام 2014- 2015،

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